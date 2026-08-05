EQS-News: Indusface stellt SwyftComply AI vor und läutet mit autonomer Schwachstellenbehebung eine neue Ära der Anwendungssicherheit ein

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Indusface stellt SwyftComply AI vor und läutet mit autonomer Schwachstellenbehebung eine neue Ära der Anwendungssicherheit ein



05.08.2026 / 03:15 CET/CEST

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Während KI die Erkennung von Schwachstellen von Wochen auf Minuten verkürzt, ermöglicht SwyftComply AI Unternehmen, ihre Anwendungen ebenso schnell durch autonomes virtuelles Patching, fachkundige Validierung und SLA-gestützte Behebung zu schützen.

BENGALURU, Indien, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Indusface, das führende Unternehmen für Anwendungssicherheit, dem Unternehmen weltweit den Schutz von Tausenden von Anwendungen und APIs anvertrauen, hat heute SwyftComply AI vorgestellt, eine Lösung zur autonomen Behebung von Sicherheitslücken, die durch KI-gestützte Penetrationstests aufgedeckte Schwachstellen virtuell behebt.

Künstliche Intelligenz hat die Wirtschaftlichkeit der Anwendungssicherheit grundlegend verändert. KI-gestützte Sicherheitsagenten decken mittlerweile exponentiell mehr Schwachstellen auf als je zuvor. Dennoch hat sich die Behebung dieser Schwachstellen nicht beschleunigt. Sicherheitsteams sind mit den Befunden überfordert, während die Behebung weiterhin durch die technischen Kapazitäten begrenzt ist. Die Cybersicherheitsbranche ist in eine neue Phase eingetreten: Der Fokus hat sich vom Aufspüren von Schwachstellen hin zum Schutz von Anwendungen verlagert, bevor diese ausgenutzt werden. Indusface ist der Ansicht, dass die Branche über KI-gestützte Tests hinausgehen und den Schritt zur autonomen Behebung von Schwachstellen gehen muss.

„KI hat die Erkennung von Schwachstellen drastisch beschleunigt. Die nächste Herausforderung für die Branche ist die autonome Behebung von Schwachstellen. SwyftComply AI hilft Unternehmen dabei, mit KI-gesteuerten Bedrohungen Schritt zu halten, ohne die Entwicklungsteams zu überfordern", sagte Ashish Tandon, Gründer und CEO von Indusface.

SwyftComply AI liefert vier miteinander verbundene Ergebnisse:

KI-gestützte Erkennung: Multi-Modell-Penetrationstests decken im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen 5- bis 10-mal mehr kritische und schwerwiegende Schwachstellen auf. Autonomes virtuelles Patching: Virtuelle Patches werden automatisch am Edge bereitgestellt, ohne dass Codeänderungen oder Release-Fenster erforderlich sind. Von Menschen zetifizierte Validierung: Sicherheitsexperten von Indusface überprüfen die Behebung im Rahmen eines SLA und garantieren null Fehlalarme. Kontinuierliche Compliance: Jeder Zyklus endet mit einem von Experten verifizierten Bericht über die Behebung von Schwachstellen, den Unternehmen ihren Vorständen und Aufsichtsbehörden vorlegen können.

Seit mehr als einem Jahrzehnt konzentriert sich Indusface darauf, die Zeitspanne zwischen der Entdeckung einer Schwachstelle und dem Schutz davor zu verkürzen. SwyftComply AI erweitert diese Vision in das KI-Zeitalter.

„Das KI-Zeitalter deckt Schwachstellen in der Geschäftslogik schneller auf, als die meisten Sicherheitsteams reagieren können. Diese Lücke vergrößert sich branchenübergreifend. Unsere Bewertung von SwyftComply AI hat genau gezeigt, was Unternehmen brauchen: Schwachstellen, die so schnell behoben werden, wie sie entdeckt werden, und einen Bericht, auf den sich Prüfer verlassen können", sagte Vinayak Godse, CEO des Data Security Council of India (DSCI).

„KI-gestützte Penetrationstests decken Schwachstellen weitaus schneller auf, als es jeder Entwicklungsplan verkraften kann. Mit SwyftComply AI werden die Ergebnisse sofort am Edge behoben, sobald sie eintreffen. So können unsere Entwicklungsteams die Ursachen im Rahmen ihrer normalen Release-Zyklen beheben, anstatt ständig auf neu entdeckte Schwachstellen reagieren zu müssen. Dadurch können wir die Sicherheit stärken, ohne die Geschäftsabläufe zu verlangsamen", sagte Nishith Kumar Datta, Leiter der Informationssicherheit bei Titan Company Limited.

SwyftComply AI ist ab sofort verfügbar. Bestehende AppTrana-Kunden können über ihre Account-Teams ein Upgrade durchführen, während Neukunden direkt auf der Plattform einsteigen können. Nach der Inbetriebnahme können Unternehmen Schwachstellen virtuell beheben – unabhängig davon, ob diese von Indusface, ihren eigenen VA/PT-Maßnahmen oder Red-Team-Einsätzen aufgedeckt wurden –, wobei die Schwachstellen innerhalb der SLA behoben und ein übersichtlicher Bericht bereitgestellt werden. Fordern Sie hier eine Demo an.

Informationen zu Indusface

Indusface sorgt für die Sicherheit der Web-, API- und KI-Anwendungen von Tausenden von Unternehmen in 95 Ländern. Indusface wird von führenden institutionellen Investoren unterstützt und von Gartner, Forrester und IDC für seine Innovationen im Bereich Anwendungssicherheit anerkannt. Das Unternehmen erfüllt weltweit anerkannte Sicherheits- und Compliance-Standards, darunter ISO 27001, SOC 2, PCI DSS und DSGVO. Seine global verteilte Cloud-Infrastruktur erstreckt sich über Asien, den Nahen Osten, Europa und Nordamerika und ermöglicht Unternehmen weltweit Schutz mit geringer Latenz sowie regionale Datenspeicherung.

AppTrana ist die autonome Plattform für Unternehmensanwendungssicherheit von Indusface, die kontinuierlich Schwachstellen aufdeckt, ausnutzbare Risiken durch virtuelles Patching autonom behebt und Anwendungen vor DDoS-, Bot-, API-, KI- und Zero-Day-Angriffen schützt. Durch die Kombination von KI-gestützter Intelligenz, fachkundiger Governance und SLA-gestütztem Schutz hilft AppTrana Unternehmen dabei, die Zeit von der Entdeckung einer Schwachstelle bis zum Schutz zu verkürzen und gleichzeitig Compliance-konforme Berichte ohne Fehlalarme zu liefern.

Medienkontakt:

Phani Akella

phani.akella@indusface.com

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