EQS-News: Infineon Technologies AG: Q3 GJ 2026 dank starkem KI-Geschäft mit Rekordumsatz abgeschlossen. Weiterer deutlicher Anstieg bei Umsatz und Marge in Q4 GJ 2026 erwartet

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Infineon Technologies AG: Q3 GJ 2026 dank starkem KI-Geschäft mit Rekordumsatz abgeschlossen. Weiterer deutlicher Anstieg bei Umsatz und Marge in Q4 GJ 2026 erwartet



05.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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–Q3 GJ 2026: Umsatz 4,172 Milliarden Euro, Segmentergebnis 797 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 19,1 Prozent

–Ausblick Q4 GJ 2026: Bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 wird ein Umsatzanstieg von gut 13 Prozent auf etwa 4,7 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird bei etwa 23 Prozent liegen

–Ausblick GJ 2026: Es wird nun ein Umsatz von etwa 16,3 Milliarden Euro erwartet (zuvor deutlich steigender Umsatz gegenüber Vorjahr). Die bereinigte Bruttomarge sollte weiterhin im niedrigen bis mittleren Vierziger-Prozentbereich liegen und die Segmentergebnis-Marge weiterhin rund 20 Prozent erreichen. Der bereinigte Free-Cash-Flow wird nun voraussichtlich etwa 1,85 Milliarden Euro betragen (zuvor 1,65Milliarden Euro) und der Free-Cash-Flow nun einen Wert von etwa 0,9Milliarden Euro erreichen (zuvor 1,25Milliarden Euro), wobei darin jetzt der Erwerb des Sensorportfolios von ams OSRAM im Juli 2026 berücksichtigt ist

–Mehrjährige Kapazitätsreservierungsvereinbarungen mit führenden KI-Kunden über ein kumuliertes Umsatzvolumen im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich abgeschlossen bzw. in Verhandlung

Neubiberg, 5. August 2026 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. Juni 2026 abgelaufene dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt.

„Infineon hat das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem Rekordumsatz abgeschlossen und setzt den Wachstumskurs konsequent fort“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Immer mehr unserer Zielmärkte zeigen einen positiven Trend. Unsere Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren bleiben sehr gefragt und sind weiterhin der wichtigste Wachstumstreiber. Darüber hinaus sorgen weltweit steigende Investitionen in die Netzinfrastruktur für Rückenwind. Auch im Automobilbereich ziehen die Aufträge spürbar an. Infineon ist in strukturellen Wachstumsmärkten mit seinem Produktportfolio und entsprechenden Fertigungskapazitäten hervorragend positioniert – und wir übersetzen diese Chancen in profitables Wachstum.“

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Konzernumsatz um 360 Millionen Euro auf 4.172 Millionen Euro nach 3.812 Millionen Euro im Vorquartal – und damit auf den bislang höchsten Umsatz in einem Quartal in der Geschichte von Infineon. Der Anstieg um 9 Prozent war die Folge besserer Nachfrage in allen Segmenten. Besonders hervorzuheben sind die Beiträge zum Umsatzanstieg von Power & Sensor Systems (PSS) in Höhe von 182 Millionen Euro und Automotive (ATV) in Höhe von 102 Millionen Euro.

in Millionen Euro Q3 GJ26 Q2 GJ26 +/- in % Umsatzerlöse 4.172 3.812 +9 Bruttomarge (in %) 40,8% 38,7% Bereinigte Bruttomarge1 (in %) 42,8% 41,0% Segmentergebnis 797 653 +22 Segmentergebnis-Marge (in %) 19,1% 17,1% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 423 301 +41 Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - - Ergebnis nach Steuern 423 301 +41 in Euro Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – unverwässert2 0,32 0,23 +39 Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – verwässert2 0,32 0,23 +39 Bereinigtes Ergebnis je Aktie – verwässert1, 2 0,44 0,34 +29

1 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results.

2 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten.

Aufgrund der deutlichen Umsatzverbesserung stieg die Bruttomarge im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um 210 Basispunkte auf 40,8 Prozent nach 38,7 Prozent im Vorquartal. Die bereinigte Bruttomarge erhöhte sich auf 42,8 Prozent nach 41,0 Prozent im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026.

Das Segmentergebnis stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 797 Millionen Euro nach 653 Millionen Euro im Vorquartal. Die Segmentergebnis-Marge verbesserte sich auf 19,1 Prozent nach 17,1 Prozent im Vorquartal.

Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 minus 203 Millionen Euro nach minus 195 Millionen Euro im Vorquartal. Von dem Gesamtbetrag entfielen 84 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, 44 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten sowie 72 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten. Hinzu kamen sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von netto 3 Millionen Euro.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg das Betriebsergebnis auf 594 Millionen Euro nach 458 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Finanzergebnis betrug im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres minus 63 Millionen Euro nach minus 68 Millionen Euro im Vorquartal.

Der Steueraufwand belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 112 Millionen Euro nach 91 Millionen Euro im zweiten Quartal.

Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten sowie das Ergebnis nach Steuern verbesserten sich im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres jeweils auf 423 Millionen Euro nach jeweils 301 Millionen Euro im zweiten Quartal.

Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf jeweils 0,32 Euro nach zuvor jeweils 0,23 Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie – verwässert3 verbesserte sich im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 0,44 Euro nach 0,34 Euro im Vorquartal.

Die Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, erreichten im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Wert von 514 Millionen Euro nach 541 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen betrugen im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 466 Millionen Euro nach 452 Millionen Euro im zweiten Quartal.

Der Free-Cash-Flow verbesserte sich im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres deutlich auf plus 599 Millionen Euro nach minus 63 Millionen Euro im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026.

Zum Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2026 lag die Brutto-Cash-Position bei 1.656 Millionen Euro nach 2.153 Millionen Euro am Ende des Vorquartals. Aufgrund der Rückzahlung fälliger Finanzverbindlichkeiten verminderten sich die Finanzschulden zum Ende des dritten Quartals auf 6.841 Millionen Euro nach 7.874 Millionen Euro am 31. März 2026. Die Netto-Cash-Position verbesserte sich zum Ende des Juni-Quartals auf minus 5.185 Millionen Euro nach minus 5.721 Millionen Euro Ende März 2026.

Ausblick für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 rechnet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 mit einem Umsatz von etwa 4,7 Milliarden Euro. Für das Segment ATV wird ein moderates Wachstum erwartet. Bei den Segmenten GIP, PSS und CSS sollte der Umsatzanstieg im Quartalsvergleich deutlich ausfallen. Für die Segmentergebnis-Marge wird ein Wert von etwa 23 Prozent erwartet.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

Bei einem für das vierte Quartal unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 wird im Geschäftsjahr 2026 nun ein Umsatz von etwa 16,3 Milliarden Euro erwartet (zuvor deutlich steigend gegenüber dem Vorjahr). Dies entspräche einer jährlichen Wachstumsrate von rund 11 Prozent. Im Vergleich zum Konzerndurchschnitt wird für das Segment ATV von einem langsameren Wachstum ausgegangen. Dem positiven Momentum im Bereich softwaredefinierte Fahrzeuge wirkt dabei die verhaltene Nachfrage nach Hochvoltkomponenten im Bereich Elektromobilität entgegen. Im Gegensatz dazu sollte der Umsatz im Segment PSS deutlich stärker als der Konzerndurchschnitt wachsen. Dies wird getrieben von der sehr dynamischen Nachfrage nach Produkten für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Für das Segment GIP wird im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum knapp unter dem Konzerndurchschnitt und für das Segment CSS ein in etwa unveränderter Umsatz erwartet. Die bereinigte Bruttomarge sollte weiterhin im niedrigen bis mittleren Vierziger-Prozentbereich liegen und die Segmentergebnis-Marge weiterhin rund 20 Prozent erreichen.

Für das Geschäftsjahr 2026 sind weiterhin Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, in Höhe von etwa 2,7 Milliarden Euro geplant. Schwerpunkte sind dabei die Fertigstellung und Produktionsvorbereitung im vierten Fertigungsgebäude in Dresden (Deutschland) sowie weitere Fertigungsinvestitionen, passend ausgerichtet auf die stark wachsende Kundennachfrage nach Stromversorgungen für KI-Rechenzentren.

Die Abschreibungen werden im Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich 2,0 Milliarden Euro betragen. Davon entfallen etwa 400 Millionen Euro auf Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress sowie dem Automotive-Ethernet-Geschäft von Marvell. Der bereinigte Free-Cash-Flow wird nun in einer Höhe von etwa 1,85 Milliarden Euro erwartet (zuvor 1,65 Milliarden Euro) und der Free-Cash-Flow jetzt nach der Kaufpreiszahlung für den Erwerb des Sensorportfolios von ams OSRAM im Juli 2026 einen Wert von etwa 0,9 Milliarden Euro erreichen (zuvor 1,25 Milliarden Euro).

In Bezug auf die Rendite auf das eingesetzte Kapital (RoCE) wird erwartet, dass diese voraussichtlich einen mittleren bis hohen (zuvor mittleren) einstelligen Prozentsatz erreichen wird.

Kapazitätsreservierungsvereinbarungen mit führenden KI-Kunden

Mehrere führende Kunden aus dem Bereich KI-Rechenzentren haben mit uns mehrjährige Kapazitätsreservierungsvereinbarungen abgeschlossen oder befinden sich in entsprechenden Verhandlungen. Diese Vereinbarungen umfassen ein kumuliertes Umsatzvolumen im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich und beinhalten auch bestimmte Vorauszahlungen.

Abschluss der Akquisition des Sensorportfolios von ams OSRAM

Die Infineon Technologies AG hat am 1. Juli 2026 die Akquisition des nicht-optischen Analog-/ Mixed-Signal-Sensorportfolios von ams OSRAM erfolgreich abgeschlossen. Das erworbene Geschäft weist derzeit eine annualisierte Umsatzrate von rund 230 Millionen Euro auf und wird ab dem 1. Juli 2026 bei Infineon konsolidiert. Für das Geschäftsjahr 2026 wird daher im vierten Quartal ein Umsatzbeitrag in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags erwartet. Die Transaktion wirkt sich von Beginn an ergebnissteigernd auf das bereinigte Ergebnis pro Aktie aus. Mit dem Abschluss der Transaktion wechseln rund 230 Mitarbeitende in den Bereichen Forschung und Entwicklung und Management zu Infineon. Infineon erweitert damit seine Präsenz um drei neue Standorte in Valencia (Spanien), Rapperswil (Schweiz) und Hyderabad (Indien).



3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen.

Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 befindet sich in der Quartalsinformation unter https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.

Telefonpressekonferenz und Telefonkonferenz für Analysten

Der Vorstand der Infineon Technologies AG wird am 5. August 2026 um 8.00 Uhr (MESZ) eine Telefonpressekonferenz durchführen. Diese wird in Deutsch und Englisch über das Internet übertragen. Im Anschluss findet um 9.30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz inklusive Webcast für Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) statt. Es wird jeweils über die Entwicklung des Unternehmens im dritten Quartal sowie über den Ausblick für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 informiert werden. Die Konferenzen werden live und als Aufzeichnung auf der Website von Infineon unter https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

verfügbar sein.

Die aktuelle Q3-Investoren-Präsentation (nur in englischer Sprache) befindet sich auf der Website von Infineon unter:

https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/financial-results

Infineon-Finanzkalender (*vorläufig)

2.9.2026 dbAccess TMT Conference, London

8.9.2026 Communacopia and Technology Conference, San Francisco

10.9.2026 Citi Global Technology Conference, New York

16.-17.9.2026 Exane ESG Conference, Paris

17.9.2026 JP Morgan Milan Access Day, Mailand

21.9.2026 Berenberg Goldman Sachs German Corporate Conference, Unterschleißheim

10.11.2026* Presseinformation zu den Ergebnissen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026

19.-20.11.2026 Morgan Stanley TMT Conference, Barcelona

30.11.2026 UBS Tech Conference, Scottsdale

3.2.2027* Presseinformation zu den Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027

25.2.2027* Hauptversammlung 2027

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.infineon.com/de

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H I N W E I S

Die verkürzte Konzern-Bilanz, die verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und die verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung werden nach Maßgabe des IAS 34 „Zwischenberichterstattung“ erstellt. Die nach IAS 34 geforderten ausgewählten erläuternden Anhangangaben werden nicht gemacht.

Es werden dieselben Rechnungslegungsmethoden wie im letzten veröffentlichten Konzernabschluss zum 30. September 2024 angewendet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bildet die Anwendung neuer sowie überarbeiteter Standards und Interpretationen, die unterjährig Gültigkeit entfaltet haben, sowie die Änderung einer Rechnungslegungsmethode zum 1. Oktober 2024 in Bezug auf bestimmte Aufwendungen, die nunmehr in den Forschungs- und Entwicklungskosten statt in den Umsatzkosten erfasst werden.

Die Konzernquartalsmitteilung wird unter Beachtung von §53 BörsO FWB erstellt.

Die Konzernquartalsmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns.

Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Konzernquartalsmitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Alle in dieser Konzernquartalsmitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft.

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Andre Tauber, Media Relations, Tel.: +49 89 234-23888

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