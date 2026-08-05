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INTCO Medical wird im S&P Global Sustainability Yearbook (China Edition) 2025 für seine Fortschritte im Bereich ESG gewürdigt



05.08.2026 / 17:40 CET/CEST

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ZIBO, China, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- INTCO Medical („das Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller von Einweghandschuhen, wurde in das „S&P Global Sustainability Yearbook (China Edition) 2025" aufgenommen und aufgrund seiner ESG-Fortschritte als „Industry Mover" („Branchenaufsteiger") ausgezeichnet. Dies verdeutlicht die kontinuierliche Verbesserung der Leistung des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

Im Anschluss an diese Auszeichnung veröffentlichte INTCO Medical seinen ESG-Bericht 2025, in dem die Fortschritte in den Bereichen umweltfreundliche Fertigung, Mitarbeiterentwicklung, gesellschaftliches Engagement und Transparenz in der Unternehmensführung dargelegt werden.

„Nachhaltige Entwicklung im Gesundheitswesen zeigt sich letztlich daran, ob ein Unternehmen den weltweiten Bedarf an Gesundheitsversorgung zuverlässig, verantwortungsvoll und in gleichbleibend hoher Qualität decken kann", erklärte ein ESG-Vertreter von INTCO Medical. „Diese Auszeichnung bestätigt unsere kontinuierlichen Fortschritte im ESG-Bereich. Wir werden Nachhaltigkeit weiterhin in Forschung und Entwicklung, Fertigung, Geschäftstätigkeit sowie globale Zusammenarbeit integrieren, um unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und dauerhaften Mehrwert für Kunden, Beschäftigte, Partner sowie Gemeinschaften zu schaffen."

Das „Sustainability Yearbook" von S&P Global würdigt Unternehmen, die im Rahmen des „Corporate Sustainability Assessment" bewertet wurden, bei dem die branchenspezifische Nachhaltigkeitsleistung beurteilt wird. Die Aufnahme von INTCO Medical spiegelt Fortschritte sowohl bei der ESG-Offenlegung als auch bei den betrieblichen Praktiken wider.

Die Umweltmaßnahmen von INTCO Medical im Jahr 2025 konzentrierten sich auf eine CO₂-ärmere Produktion und Ressourceneffizienz. Laut dem ESG-Bericht des Unternehmens sanken die CO₂-Emissionen pro Handschuh im Vergleich zum Vorjahr um 11,14 % auf 18,14 Gramm CO₂-Äquivalent, während der Wasserverbrauch pro Handschuh um 6,88 % auf 0,20 Liter zurückging. Das Unternehmen erzeugte zudem 12 537,23 MWh Strom aus Solar- und Windenergie und trug damit zu einer höheren Energieeffizienz sowie zum Einsatz sauberer Energie in der Produktion bei.

Im sozialen Bereich investierte INTCO Medical weiterhin in seine Beschäftigten und die Gemeinschaften. Im Jahr 2025 waren 58 % der insgesamt 12 941 Beschäftigten Frauen, der Anteil im Management betrug 35 % und im oberen Management 56 %. 100 % der Beschäftigten nahmen an Schulungen teil, wobei der Durchschnitt bei 31,55 Stunden pro Person lag. Das Unternehmen unterstützte zudem die Bereiche öffentliche Gesundheit, Bildung und Behindertenhilfe, wobei sich die Spenden für wohltätige Zwecke auf insgesamt mehr als 11,3 Millionen US-Dollar beliefen.

Im Bereich der Unternehmensführung stärkte INTCO Medical weiterhin die Leitungs- und Aufsichtsstrukturen des Vorstands, das Risikomanagement sowie die internen Kontrollprozesse und verbesserte zugleich die Kommunikation mit Interessengruppen im Rahmen seiner weltweiten Geschäftstätigkeit. Das Unternehmen verankerte Nachhaltigkeit zudem stärker im Lieferantenmanagement, im Kundendialog sowie in der mehrsprachigen ESG-Berichterstattung und trug so zu mehr Transparenz, Vertrauen und langfristiger Widerstandsfähigkeit bei.

Für INTCO Medical bestätigt diese Auszeichnung die erzielten Fortschritte und unterstreicht zugleich, dass Nachhaltigkeit ein fortlaufender Prozess ist. An diese Dynamik anknüpfend wird das Unternehmen nachhaltige Entwicklung durch Innovation, umweltfreundlichere Betriebsabläufe sowie eine stärkere Unternehmensführung weltweit weiter vorantreiben.

Cision

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