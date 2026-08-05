EQS-News: JOST veräußert das Kipperaufbaugeschäft von Hyva in Indien an Belrise Industries Limited

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JOST veräußert das Kipperaufbaugeschäft von Hyva in Indien an Belrise Industries Limited



05.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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JOST veräußert das Kipperaufbaugeschäft von Hyva in Indien an Belrise Industries Limited

JOST unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf des indischen Kipperaufbaugeschäfts von Hyva an Belrise Industries Limited

Der Abschluss der Transaktion wird für das 4. Quartal 2026 erwartet

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Neu-Isenburg, 5. August 2026.

JOST Werke SE (“JOST”), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheits- und anwendungskritischen Systemen für die On- und Off-Highway-Nutzfahrzeugindustrie, gab heute bekannt, dass sie einen Vertrag über die Veräußerung des indischen Kipperaufbaugeschäfts von Hyva an Belrise Industries Limited („Belrise“) unterzeichnet hat.

Nach der Übernahme und erfolgreichen Integration von Hyva im Februar 2025 fokussiert JOST das Hyva-Portfolio konsequent weiter, um das Hydraulikgeschäft stärker auf Kippzylinder, Hydraulikkomponenten und digitale Kippsysteme auszurichten. Die Veräußerung verringert die vertikale Integration von JOST und erhöht die operative Flexibilität in Indien.

Auf Jahresbasis erwirtschaftet das indische Kipperaufbaugeschäft einen Umsatz von 30 bis 40 Mio. € mit einem EBITDA von rund 1 Mio. EUR. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt rund 5 Mio. EUR. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Entsprechend wird er keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umsatz- und Ergebnisprognose von JOST für das Geschäftsjahr 2026 haben und JOST bestätigt seinen Ausblick für 2026.

Der Abschluss steht weiterhin unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und Bedingungen.

Joachim Dürr, CEO der JOST Werke SE, sagte: „Diese Veräußerung ist ein weiterer Schritt zur Ausrichtung unseres Portfolios auf unsere langfristige Strategie für profitables Wachstum. Sie ermöglicht es uns, uns noch stärker auf die zentralen Hydraulik- und Kipplösungen unter der Marke Hyva zu konzentrieren und unsere F&E-Kapazitäten auf anwendungskritische Systeme auszurichten.“

Herr Shrikant Badve, Managing Director der Belrise Industries Limited, sagte: „Wir freuen uns, das indische Kipperaufbaugeschäft von Hyva in der Belrise-Familie willkommen zu heißen. Das Geschäft hat sich auf dem indischen Nutzfahrzeugmarkt einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet und stellt eine überzeugende strategische Ergänzung für Belrise dar, die unsere Fertigungs- und Engineering-Kompetenzen ergänzt. Wir sind entschlossen, in das künftige Wachstum des Geschäfts zu investieren und dabei in Zusammenarbeit mit JOST eine nahtlose Kontinuität für Kunden, Mitarbeitende, Lieferanten und Geschäftspartner während des gesamten Übergangs sicherzustellen.“

Kontakt:

JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com

Über JOST

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JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. Unter der Dachmarke JOST ist das umfangreiche Produktportfolio in Systeme für On-Highway- (Transportindustrie) und Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) gegliedert. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken JOST, Hyva, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke sowie durch die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten, Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller für Sattelkupplungen, Stützwinden, landwirtschaftliche Frontlader und Frontkippzylindern. Seit der Übernahmen von Hyva im Jahr 2025 beschäftigt JOST über 6.500 Mitarbeitende weltweit und hat Vertriebs- und Produktionsstätten in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier:

www.jost-world.com

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