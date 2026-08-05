EQS-News: naoo lanciert „naoo Sense 3“ – einen komplett neu entwickelten KI-Feed für relevantere Inhalte in Echtzeit

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naoo lanciert „naoo Sense 3“ – einen komplett neu entwickelten KI-Feed für relevantere Inhalte in Echtzeit



05.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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naoo Sense 3 ist ein komplett neu entwickelter Feed, der mehrere Content-Quellen – Interessen, Trends, Standort- und Community-Signale – in Echtzeit kombiniert

Erster Feed, der vollständig auf naoos ausgereifter KI-Organisation und -Infrastruktur aufgebaut wurde

Läuft auf naoos skalierbarer, interner KI- und Dateninfrastruktur

Konzipiert für kontinuierliche Verbesserung durch Echtzeit-Experimente, bei denen mehrere Algorithmus-Versionen parallel getestet werden

Zug, Schweiz — 05. August 2026 — Die naoo AG (ISIN: CH1323306329, WKN: A40NNU), Betreiberin einer AI-powered Social Discovery, Activation & Commerce Platform, hat heute naoo Sense 3 vorgestellt, eine komplett neu entwickelte Version ihres KI-gestützten Content-Feeds. naoo Sense 3 markiert die nächste Evolutionsstufe des proprietären Empfehlungssystems von naoo und verbessert massgeblich, wie Inhalte in der App entdeckt, personalisiert und ausgespielt werden.

Im Unterschied zum bisherigen Feed-Algorithmus reagiert naoo Sense 3 in Echtzeit auf jeden einzelnen User. Der Feed zeigt bei jedem Öffnen etwas Neues, passt sich unmittelbar an, wenn sich das Verhalten oder die Interessen eines Users ändern, und hilft neuen Usern, deutlich schneller zu finden, wonach sie suchen – ein persönlicher, relevanter Feed bereits ab der ersten Session, statt derselben generischen Inhalte, die alle anderen sehen.

naoo Sense 3 ist der erste Feed, der von naoos mittlerweile ausgereifter KI-Organisation entwickelt wurde. naoo Sense 2, Mitte 2025 lanciert, war ein früher Meilenstein; im Jahr seither hat das KI-Team von naoo einen vollständigen Infrastruktur- und Produkt-Stack aufgebaut.

In rascher Folge hat naoo die Grundlagen einer KI-personalisierten Discovery-Plattform ausgeliefert – eine skalierbare Daten- und KI-Infrastruktur (GAIA), ein Machine-Learning-Framework für automatisiertes Modelltraining und Echtzeit-Serving (ModelKnife) sowie eine Echtzeit-Experimentierschicht (METIS) – zusammen mit einer Reihe nutzerseitiger Produkte, darunter eine semantische, mehrsprachige Suche über Inhalte, Creator, Orte und Produkte (naoo Search), KI-gesteuerte Video-Empfehlungen (naoo Loops) sowie semantisches Matching, das User mit relevanten Personen und Communities verbindet (People Matching).

Entscheidend ist, dass naoo Sense 3 darauf ausgelegt ist, sich laufend weiterzuentwickeln. Mithilfe des Echtzeit-Experimentierframeworks kann naoo mehrere Versionen des Feed-Algorithmus parallel laufen lassen, deren Leistung anhand realer Engagement-Signale messen und die stärksten Konfigurationen mit Zuversicht ausrollen – sodass sich der Feed kontinuierlich verbessert, statt statisch zu bleiben.

Dr. David Liu, Head of AI und Lead Data Scientist bei naoo, kommentierte: „naoo Sense 3 ist ein Quantensprung in der Funktionsweise unseres Feeds – und der erste Feed, den wir vollständig auf der KI-Grundlage aufgebaut haben, die wir im vergangenen Jahr geschaffen haben. Er bringt alles zusammen, was naoo einzigartig macht – Interessen, Standort, Community und zunehmend auch unser Business-Ökosystem – in Echtzeit, sodass User nicht nur die Inhalte entdecken, die sie lieben, sondern auch die lokalen Unternehmen, Angebote und Punkte-Chancen in ihrer Umgebung.“

Für naoo markiert dies einen wichtigen strategischen Schritt. Ein relevanterer, frischerer und persönlicherer Feed ist der Motor, auf den sich die weltweit führenden Social-Plattformen verlassen haben, um das Engagement zu vertiefen, User zu binden und letztlich ihre Reichweite zu vergrössern. Indem naoo diese Klasse von Feed-Technologie in sein lokales Discovery-Modell einbringt, will das Unternehmen die Nutzerbindung und das Engagement stärken und das nachhaltige Wachstum seiner aktiven Nutzerbasis über die Zeit unterstützen – und damit einen besseren Feed zur Grundlage für die Skalierung der Plattform machen. Ein phasenweiser Rollout von naoo Sense 3 ist für August 2026 geplant.

Über naoo

naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform – ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können.Gemeinsam mit der Kingfluencers AG – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum – verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion.

Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10

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Sprache: Deutsch Unternehmen: naoo AG Baarerstrasse 21 6300 Zug Schweiz E-Mail: investors@naoo.com Internet: www.naoo.com ISIN: CH1323306329 WKN: A40NNU Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf LEI Code: 875500SNLCQSSU78C902 EQS News ID: 2377362

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