EQS-News: Optro-Bericht: Da KI-Agenten zunehmend in Unternehmensabläufe Einzug halten, wird Verantwortlichkeit zum neuen Wettbewerbsvorteil

EQS-News: Optro, Inc / Schlagwort(e): Sonstiges

Optro-Bericht: Da KI-Agenten zunehmend in Unternehmensabläufe Einzug halten, wird Verantwortlichkeit zum neuen Wettbewerbsvorteil



05.08.2026 / 17:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Neue Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen der autonomen KI schneller die Kontrolle über zentrale Arbeitsabläufe übertragen, als sie eine grundlegende Frage beantworten können: Wer ist verantwortlich, wenn die KI eigenmächtig handelt?

SAN FRANCISCO, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Optro, die führende KI-gestützte GRC-Intelligence-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Risiken in Chancen zu verwandeln, hat heute die Ergebnisse seines Berichts „When AI leaves the chat and enters the workflow" veröffentlicht. Während Organisationen den Übergang von dialogorientierter generativer KI zu autonomen KI-Agenten vollziehen, die innerhalb zentraler Arbeitsabläufe agieren, ist die Frage, mit der sich Unternehmen in den letzten zwei Jahren beschäftigt haben – können wir den Ergebnissen der KI vertrauen? – bereits die falsche Frage. Die Frage, die sie noch nicht beantwortet haben, ist schwieriger: Wie kontrolliert man etwas, das handelt?

Die Einführung wartet nicht darauf, dass die Governance-Ebene aufholt.

Jedes dritte Unternehmen setzt KI bereits in kritischen Resilienz-Workflows ein, doch das Versagen agentenbasierter KI – also Kontrollverlust oder Fehler bei der autonomen Entscheidungsfindung – ist das Störungsszenario, das am seltensten getestet wird: 30 Prozent haben dies noch nie getestet. Verteilte Zuständigkeiten, regelmäßige Überprüfungszyklen und richtlinienbasierte Kontrollen stoßen bereits bei überwachter KI an ihre Grenzen. Diese Vorgehensweisen sind strukturell nicht in der Lage, Systeme zu steuern, die autonom mit Maschinengeschwindigkeit agieren. Die Unternehmen, die sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen werden, sind diejenigen, die nicht nur am schnellsten umsteigen, sondern vorrangig die Verantwortlichkeiten neu gestalten.

Der Bericht skizziert die Herausforderungen, denen globale Unternehmen beim Übergang zu autonomen Unternehmensabläufen gegenüberstehen, sowie Wege, wie sie diesem aufkommenden Risiko zuvorkommen können. Die wichtigsten Erkenntnisse sind:

Das Vertrauen wächst schneller als die Kontrolle: Während 58 Prozent der Führungskräfte glauben, dass ihre Governance-Kontrollen mit der Einführung von KI Schritt halten, besteht eine erhebliche Diskrepanz zur Realität. Nur 18 Prozent verfügen über aktive Maßnahmen zur Risikominderung, und die Folgen dieser Diskrepanz sind bereits dokumentiert. In den letzten 12 Monaten meldeten 40 Prozent der Unternehmen ungenaue KI-Ergebnisse, 27 Prozent meldeten Datenverstöße und 26 Prozent berichteten von behördlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem KI-Einsatz.

„Die KI hat entschieden" ist keine vertretbare Ausrede: Aufsichtsbehörden haben stets erwartet, dass hinter jeder Entscheidung, die einen Kunden, einen Markt oder eine Meldung betrifft, ein namentlich genannter, rechenschaftspflichtiger Mensch steht. Diese Erwartung hat sich nicht geändert. Bereits jetzt nennt fast die Hälfte der Entscheidungsträger im Sicherheitsbereich agentenbasierte KI als eines der größten Sicherheitsprobleme. Fast zwei Drittel der Unternehmen erlebten in den letzten 12 Monaten einen Vorfall im Zusammenhang mit KI-Agenten, der zu Datenlecks, Betriebsstörungen und finanziellen Verlusten führte.

Agenten sind Identitäten, die Sie nicht erfasst haben: Autonome Agenten authentifizieren sich, greifen auf Systeme zu und handeln – das macht sie zu nicht-menschlichen Identitäten. Geschäftsbereiche setzen Agenten ein, von deren Existenz die IT-Abteilung nichts weiß. Während 85 Prozent der Unternehmen KI in ihre Kerngeschäftsprozesse integriert haben, verfügt nur ein Viertel über einen umfassenden Überblick darüber, wie Mitarbeitende sie nutzen.

Die Entscheidungen, die Unternehmen gerade treffen

Der Bericht stellt dies als ein sich schließendes Zeitfenster dar, nicht als ein fernes Risiko: Die Unternehmen, die die Verantwortlichkeit jetzt neu gestalten, tun dies zu ihren eigenen Bedingungen. Diejenigen, die abwarten, werden dies später tun – unter Zwang, im Rahmen von Abhilfemaßnahmen oder nachdem ein Vorfall das Thema erzwungen hat.

„Die Realität sieht heute so aus, dass die Einführung agentenbasierter KI die Governance schnell überholt", sagte Guru Sethupathy, GM für KI-Governance bei Optro. „Um ihr Potenzial jedoch verantwortungsvoll zu nutzen, müssen Führungskräfte erkennen, dass Governance-Modelle, die für statische manuelle Prozesse konzipiert sind, mit autonomen Handlungssystemen nicht Schritt halten können. Bei der Neugestaltung der Governance geht es nicht darum, Innovationen zu bremsen; es geht darum, eine Kontrollstruktur aufzubauen, die Unternehmen das Vertrauen gibt, KI schneller und zuverlässiger als die Konkurrenz zu skalieren."

„Die Teams, die die Compliance für autonome KI richtig umsetzen, werden Governance- und Rechenschaftsrahmen dafür schaffen, wie sich ein Agent verhält und worauf er zugreifen darf", sagte Mark Taylor, Direktor für Informationssicherheits-Risikomanagement bei Newell Brands. „Die proaktive Etablierung dieser Struktur versetzt Unternehmen in die Lage, KI sicher zu skalieren, zukünftige Vorfälle zu verhindern und Maßnahmen entweder mit menschlicher Einbindung oder, wo angemessen, ohne menschliche Einbindung durchzuführen."

Um Führungskräften in Unternehmen dabei zu helfen, diesen Risiken einen Schritt voraus zu sein, stellt Optro die Governance-Infrastruktur und die automatisierten Kontrollen bereit, die erforderlich sind, um eine klare menschliche Rechenschaftspflicht zu etablieren, ohne die KI-Innovation zu verlangsamen. Der Bericht enthält außerdem Checklisten zur „Agentic Readiness" für Teams aus den Bereichen interne Revision, Compliance, IT und Cybersicherheit sowie KI-Governance.

„When AI leaves the chat and enters the workflow," steht unter optro.ai zum Download bereit

Methodik

Die Ergebnisse dieses Berichts basieren auf vier Umfragen, die im Rahmen des RiskIntelligence-Programms von Optro zwischen Februar 2025 und Mai 2026 durchgeführt wurden. Alle Umfragen wurden online mit Fachleuten aus den Bereichen Revision, Risiko, Compliance und Governance auf Vorgesetztenebene und darüber durchgeführt.

Die erste Umfrage (n = 403) untersuchte Herausforderungen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die KI-Bereitschaft sowie das Management von „Schatten-KI" unter Entscheidungsträgern und Einflussnehmern in den Bereichen Informationssicherheit und Compliance in den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland. Die zweite Umfrage (n = 407) untersuchte das Bewusstsein, die Vorbereitung und die Struktur der KI-Governance unter Fachleuten aus den Bereichen Revision, Risiko und Compliance in Nordamerika, Großbritannien und Deutschland, wobei mindestens 45 % der Befragten aus dem Bereich der internen Revision stammen mussten. Die dritte Umfrage (n = 612) untersuchte den Einsatz von KI, den Reifegrad der Governance, Cybersicherheitsrisiken und die funktionsübergreifende Risikointegration bei Führungskräften aus den Bereichen Revision und GRC in Nordamerika, Großbritannien, Irland und Deutschland. Die vierte Umfrage (n = 506) untersuchte den Reifegrad des Business-Continuity-Managements, die operative Resilienz sowie die Auswirkungen agentenbasierter KI auf die Governance bei Führungskräften aus den Bereichen Revision, Risiko, Compliance, BCM und Informationssicherheit in Nordamerika, Großbritannien, Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Informationen zu Optro

Optro (ehemals AuditBoard) unterstützt Unternehmen dabei, Risiken in Chancen zu verwandeln – mithilfe seiner KI-gestützten GRC-Intelligence-Plattform. Über 50 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Optro, um ihre Audit-, Risiko- und Compliance-Prozesse zu optimieren und sich für eine neue Ära der Risikobewältigung zu rüsten. Optro wird von Kunden bei G2 mit Bestnoten bewertet und wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für Governance-, Risiko- und Compliance-Tools (GRC) als führendes Unternehmen im Bereich Assurance Leaders ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter optro.ai.

Medienkontakt:

Laura Groshans

press@optro.ai

Optro

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/optro-bericht-da-ki-agenten-zunehmend-in-unternehmensablaufe-einzug-halten-wird-verantwortlichkeit-zum-neuen-wettbewerbsvorteil-302843907.html

05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2378166 05.08.2026 CET/CEST