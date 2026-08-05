EQS-News: Piramal Pharma Solutions erweitert Peptid-API-Anlage um moderne Sprühtrocknungsanlage

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Piramal Pharma Solutions erweitert Peptid-API-Anlage um moderne Sprühtrocknungsanlage



05.08.2026 / 08:10 CET/CEST

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Piramal Pharma Solutions hat seine spezialisierte Peptid-Anlage in Turbhe, Indien, um eine neue Sprühtrocknungsanlage mit Band-5-Containment-Kapazität erweitert, die mit eigenen Lüftungsanlagen, einer Stickstoffversorgung und Steuerungssystemen ausgestattet ist.

Die neue Anlage ermöglicht es dem Standort Turbhe, die Formulierung anspruchsvoller Moleküle wie Peptide, HPAPIs und anderer Biomoleküle zu unterstützen.

MUMBAI, Indien, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions („PPS"), ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil der Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) hat in seiner Spezialanlage für die Entwicklung und Herstellung von Peptiden in Turbhe, Indien, eine hochmoderne Sprühtrocknungsanlage in Betrieb genommen. Diese strategische Erweiterung ermöglicht es PPS, die komplexen Herausforderungen bei der Formulierung von Peptiden und anderen komplexen Molekülen zu bewältigen und die wachsende Nachfrage nach diesen innovativen Molekülen zu bedienen.

Dr. Jordi Bacardit, Global Technical Lead on Peptides

Durch die Sprühtrocknung werden flüssige Formulierungen in einem einzigen Schritt in trockene Pulver umgewandelt, wodurch Arzneimittelentwickler die Bioverfügbarkeit verbessern, eine präzise Partikelgröße erzielen und empfindliche Verbindungen sicher verarbeiten können. Diese Technik ist besonders wichtig für Peptide, die bei hohen Temperaturen instabil sind und oft eine strenge Kontrolle der Partikeleigenschaften erfordern. Dank ihres schonenden und effizienten Verfahrens können Arzneimittelentwickler die Löslichkeit verbessern, die Skalierung optimieren und die Geschwindigkeit erhöhen – und dabei gleichzeitig die molekulare Integrität ihres Peptid-Wirkstoffs (API) bewahren.

Die neue Sprühtrocknungsanlage arbeitet als geschlossenes System und ist mit einer eigenen Inertgasversorgung sowie fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, darunter eine spezielle Klimaanlage, mit Luftschleusen versehene Ein- und Ausgänge, eine Isolierung des Bedienpersonals und ein eigener Reinigungsbereich. Dies ermöglicht den sicheren Umgang mit hochwirksamen Verbindungen und organischen Lösungsmitteln, die eine Sicherheitsstufe von bis zu Band 5 erfordern. Um diese Fähigkeiten weiter zu stärken, erfüllt der Verarbeitungsbereich die Reinheitsstandards der ISO-Klasse 8 (Klasse 100.000) und gewährleistet so eine strenge Kontrolle der Umgebungsbedingungen während des gesamten Betriebs.

Die Anlage ist für Chargen mit geringem Volumen und hoher Wirksamkeit ausgelegt und unterstützt eine Zufuhrrate von bis zu 1 Liter pro Stunde. Sie kann hochkonzentrierte Lösungen sprühtrocknen – selbst solche mit einem Wassergehalt von bis zu 30 % –, was sie besonders wertvoll für die Formulierung von Biomolekülen und großen Peptiden macht. Unter optimalen Bedingungen kann die Anlage auch für Formulierungen kleiner Moleküle in geringen Mengen genutzt werden.

„Peptide stellen aufgrund ihrer inhärenten Instabilität und Empfindlichkeit gegenüber Verarbeitungsbedingungen einige der komplexesten Herausforderungen bei der Formulierung in der pharmazeutischen Entwicklung dar", sagte Dr. Jordi Bacardit, globaler technischer Leiter für Peptide und Mitglied des Science Collective bei PPS. „Die Sprühtrocknung bewältigt diese besonderen Herausforderungen, indem sie eine strenge Kontrolle über Schlüsselkomponenten wie Temperatur und Lösungsmittelumgebung ermöglicht. Mit der Erweiterung um die Sprühtrocknungsanlage in Turbhe können wir unseren Partnern dabei helfen, stabile, hochwertige Peptidformulierungen für Patienten in Not weltweit bereitzustellen."

Da Peptide und andere komplexe Moleküle in modernen Arzneimitteln eine immer wichtigere Rolle spielen, festigt diese Erweiterung der Sprühtrocknungskapazitäten die Position von PPS als zuverlässiger Partner in einem breiten Spektrum von Therapiebereichen.

Informationen zu Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), welches End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht uns, ein umfassendes Dienstleistungsspektrum anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, die Versorgung klinischer Studien, die kommerzielle Lieferung von APIs sowie fertige Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung und Endfertigung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie hochwirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet außerdem Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe sowie Gentherapien, die durch das assoziierte Unternehmen von Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited, ermöglicht werden.

Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma Solutions | LinkedIn | Facebook | X

Informationen zu Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet über seine 17* weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstätten sowie ein weltweites Vertriebsnetz in mehr als 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika, sowie Piramal Consumer Healthcare, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich Abbvie Therapeutics India Private Limited, eines der assoziierten Unternehmen von PPL und ein Gemeinschaftsunternehmen von Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Außerdem hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Segmenten Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn

* Umfasst eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.

PPS Turbhe Spray Dry Equipment

(PRNewsfoto/Piramal Pharma Solutions)

Cision

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