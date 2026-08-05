EQS-News: Real-Time News Discovery ist jetzt in ChatGPT, Claude und Gemini verfügbar - powered by Alchemiq

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Real-Time News Discovery ist jetzt in ChatGPT, Claude und Gemini verfügbar - powered by Alchemiq



05.08.2026 / 10:05 CET/CEST

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Journalisten und Kommunikationsteams entdecken ab sofort globale Storys, Trends und neue Themen direkt innerhalb führender KI-Plattformen – ermöglicht durch den News Intelligence Layer von Alchemiq

DOVER, Delaware, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Alchemiq, eine globale Plattform für News Discovery, die speziell für Publisher, Redaktionen und Kommunikationsteams entwickelt wurde, gab heute bekannt, dass Nutzer ab sofort mit dem Alchemiq News Discovery MCP (Model Context Protocol) direkt in ChatGPT, Gemini und Claude auf die Echtzeit-News-Intelligence von Alchemiq zugreifen können.

Während viele KI-Plattformen erfolgreich Inhalte erstellen und Nachrichten erklären, fehlen ihnen oft die Werkzeuge, um aufkommende Storys zuverlässig zu erkennen – diese Lücke schließt Alchemiq.

Alchemiq fungiert als News Intelligence Layer for AI. Das News Discovery MCP verbindet KI-Plattformen mit der Echtzeit-News-Intelligence von Alchemiq und erweitert deren Möglichkeiten deutlich. Nutzer können Fragen in natürlicher Sprache stellen, um aufkommende Storys, Trends und Entwicklungen über verschiedene Sprachen und Länder hinweg zu entdecken, die allein mit Large Language Models, Suchmaschinen oder klassischen News-Monitoring-Tools nur schwer auffindbar sind.

Durch die Integration kann ein Redakteur beispielsweise fragen: Welche Reise-Storys gewinnen derzeit in Asien an Bedeutung? Welche Gesundheitsthemen verbreiten sich in europäischen Medien? Welche Wissenschafts-Storys stoßen aktuell in mehreren Ländern auf zunehmendes Interesse? Kommunikationsteams können Branchenentwicklungen, Medienchancen, Thought-Leadership-Themen und Story-Ansätze erkennen, die für ihre Marken, Kunden oder Branchen relevant sind.

„Moderne KI-Tools unterstützen Menschen dabei, Inhalte zu erstellen, zu bearbeiten und zusammenzufassen. Die wirklich relevanten Storys zu finden, ist jedoch nach wie vor eine Herausforderung. Genau deshalb hat Alchemiq als Pionier eine Echtzeit-News-Intelligence-Layer für KI-native Workflows entwickelt", erklärt Orr Hirschauge, Mitgründer und Co-CEO von Alchemiq.

Daten von Newsifier, einem Unternehmen für News Analytics, zeigen, dass die erfolgreichsten 1% aller Publisher-Artikel 17,8% des gesamten Publisher-Traffics generieren. Die besten 5% erzeugen sogar 41,5% des Traffics. Diese Storys zuverlässig zu identifizieren, bleibt eine der größten Herausforderungen für Publisher.

„Alchemiq unterstützt Publisher und Kommunikationsteams dabei, systematisch mehr Storys zu erkennen, die ihr Reichweitenwachstum maßgeblich vorantreiben", sagt Adi Barill, Mitgründerin und Co-CEO von Alchemiq. „Für Journalisten hebt Alchemiq Storys hervor, die bei ihren Zielgruppen auf Resonanz stoßen, bevor sie breit aufgegriffen werden. Kommunikationsteams erhalten fortlaufend Hinweise auf aktuelle Story-Chancen. So können sie relevantere Inhalte erstellen und sich frühzeitig an Diskussionen beteiligen, bevor diese an Dynamik gewinnen."

Die Beta-Version des Alchemiq News Discovery MCP steht registrierten Nutzern ab sofort zur Verfügung. Entwickler, Anbieter, Plattformbetreiber und Enterprise-Kunden können damit maßgeschneiderte Research Agents, Monitoring-Systeme, Newsroom-Tools sowie Communications-Intelligence-Workflows auf Basis der Alchemiq-Infrastruktur entwickeln.

Weitere Informationen zum Alchemiq News Discovery MCP erhalten Sie hier oder unter support@alchemiq.ai.

Über Alchemiq

Alchemiq ist eine KI-gestützte Plattform für globale News Discovery. Das Unternehmen wurde von ehemaligen Journalisten und Kommunikationsexperten gegründet. Die Echtzeit-News-Intelligence-Engine identifiziert aufkommende Storys in verschiedenen Sprachen, Regionen und bei Publishern weltweit. Alchemiq unterstützt Publisher dabei, Storys mit hohem Potenzial frühzeitig zu erkennen, ihre Berichterstattung zu erweitern und neue Chancen für das Reichweitenwachstum zu erschließen.

Gegründet wurde Alchemiq 2024. Das Unternehmen wird von den Mitgründern und Co-CEOs Orr Hirschauge und Adi Barill sowie CTO Liad Livnat geleitet.

Ressourcen

Alchemiq Desk in Aktion erleben

Implementierungsleitfaden für LLMs

Bilder: Courtesy of Alchemiq

Pressekontakt: Adi Barill, adi@alchemiq.ai

Cision

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