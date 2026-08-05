EQS-News: Revolune und Propath UK bieten ihren Kunden aus der Biopharma-Branche servicegestützte Workflows für die Multiplex-Immunfluoreszenz an

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Revolune und Propath UK bieten ihren Kunden aus der Biopharma-Branche servicegestützte Workflows für die Multiplex-Immunfluoreszenz an



05.08.2026 / 08:05 CET/CEST

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OBERKOCHEN, Deutschland, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Revolune gab heute eine Partnerschaft mit Propath UK bekannt, um den Kunden den Zugang zum Multiplex-Immunfluoreszenz-Workflow von Revolune zu erweitern. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Propath UK dem Service-Provider-Programm von Revolune beitreten und Kunden unterstützen, die über ein erfahrenes Dienstleistungslabor Zugang zu den von Revolune bereitgestellten Multiplex-Färbungs-Workflows erhalten möchten.

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Die Partnerschaft soll Forschern und translationalen Teams dabei helfen, flexible Multiplex-Immunfluoreszenz-Arbeitsabläufe leichter zu implementieren – sei es durch die Durchführung von Assays in ihren eigenen Labors oder durch die Zusammenarbeit mit Propath UK im Rahmen einer Dienstleistungserbringung. Propath operiert von einer eigens dafür eingerichteten Einrichtung in Großbritannien aus und vereint Fachwissen in den Bereichen Pathologie, Immunhistochemie, In-situ-Hybridisierung, Multiplex-Bildgebung, räumliche Datenanalyse und räumliche Transkriptomik mit einem robusten Qualitätssicherungssystem.

„Die Multiplex-Immunfluoreszenz sollte einfacher einzuführen sein, ohne jeden Kunden in ein starres Betriebsmodell zu zwingen", sagte Adrian Arechiga, CCO von Revolune. „Die Technologie von Revolune bietet Laboren einen einfachen und flexiblen Weg von bewährten Primärantikörpern hin zu einsatzbereiten Multiplex-Workflows. Mit Propath UK können wir diese Flexibilität auf Kunden ausweiten, die eine erfahrene Durchführung von Servicelab-Projekten wünschen, und ihnen so Zugang zu der Technologie und der fachlichen Unterstützung verschaffen, die sie benötigen, um schnell und sicher voranzukommen."

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhalten Kunden Unterstützung in den Bereichen Antikörperoptimierung, Entwicklung von Multiplex-Panels, Gewebeaufbereitung, Bildgebung, Bioinformatik, Datenauswertung sowie GCP-konforme Analyse von Gewebebiomarkern für klinische Studienprogramme. Die Experten für räumliche Biologie und Histopathologie bei Propath arbeiten eng mit ihren Kunden zusammen – vom Studiendesign über die Probenqualifizierung bis hin zu verwertbaren gewebebasierten Erkenntnissen.

Diese Zusammenarbeit findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem viele Forscher neue Optionen für Multiplex-Immunfluoreszenz-Workflows evaluieren. Revolune und Propath UK möchten Kunden beim Umstieg von älteren Plattformen unterstützen sowie Teams, die nach flexibleren Ansätzen für die Panel-Gestaltung, die Färbung, die Bildgebung und die Analyse suchen.

„Propath UK verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Unterstützung von Kunden bei der Einführung komplexer, gewebebasierter Biomarker-Arbeitsabläufe", sagte Kelly Hunter, CSO bei Propath. „Wir sehen einen großen Mehrwert darin, die Technologie von Revolune im Rahmen eines Servicemodells zur Verfügung zu stellen, insbesondere für Kunden, die neue Multiplex-Workflows evaluieren oder einführen möchten, ohne alle Funktionen von Anfang an intern aufbauen zu müssen."

Propath hat bereits Tausende von Studien für globale Biopharma-Kunden erfolgreich unterstützt und dabei dazu beigetragen, die Entwicklung von Therapeutika der nächsten Generation durch umsetzbare, gewebebasierte Erkenntnisse zu beschleunigen. Die Partnerschaft mit Propath UK ist Teil des umfassenderen Service-Provider-Modells von Revolune, das das Unternehmen auf verschiedene Regionen, Anwendungsbereiche und Serviceanforderungen ausweiten will.

Informationen zu Revolune

Revolune ist ein Life-Science-Unternehmen, das sich dafür einsetzt, die Multiplex-Immunfluoreszenz so zugänglich und praktisch wie die routinemäßige Gewebeanalyse zu machen. Seine Reagenzien-Technologien helfen Laboren dabei, zügig von bestehenden Primärantikörpern auf gebrauchsfertige Multiplex-Kits umzusteigen, wodurch Arbeitsabläufe in der räumlichen Biologie vereinfacht werden und Forscher sich auf biologische Fragestellungen statt auf das Assay-Management konzentrieren können.

Informationen zu Propath UK

Propath UK — The Spatial Biology CRO® — bietet das Fachwissen, die Qualität und die wissenschaftliche Partnerschaft, die erforderlich sind, um komplexe Gewebeproben in aussagekräftige biologische Erkenntnisse umzuwandeln. Propath ist ein spezialisiertes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das vollständig betreute, GCP-konforme Dienstleistungen im Bereich der räumlichen Transkriptomik und Proteomik für die globale Biopharma-Branche anbietet. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Unterstützung der translationalen Forschung, der Biomarker-Entwicklung und regulierter Studien bietet Propath hochwertige, GLP- und GCP-konforme Dienstleistungen sowohl für präklinische als auch für klinische Studienprogramme an.

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