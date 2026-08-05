EQS-News: Schaeffler weitet Angebot zur Altersteilzeit in Deutschland aus

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Schaeffler weitet Angebot zur Altersteilzeit in Deutschland aus



05.08.2026 / 07:45 CET/CEST

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Schaeffler weitet Angebot zur Altersteilzeit in Deutschland aus

Hohes Interesse an Altersteilzeitverträgen

Weiteres Altersteilzeitangebot mit flexiblen Modellen

Positive finanzielle Effekte ab dem Jahr 2027

Herzogenaurach | 5. August 2026 | Der Vorstand der Schaeffler AG hat eine Ausweitung des Angebots zur Altersteilzeit in Deutschland beschlossen. Damit reagiert Schaeffler auf das hohe Interesse seitens der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und unternimmt einen weiteren Schritt, um langfristig die Kostenstrukturen an deutschen Standorten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens insgesamt zu steigern.

Flexible Modelle

Bereits während der Umsetzung der strukturellen Maßnahmen, die im November 2024 verkündet wurden, gab es eine hohe Nachfrage nach Altersteilzeitverträgen, die im beidseitigen Interesse von Unternehmen und Mitarbeitenden sind. Das Altersteilzeitangebot ist mit dem Konzernbetriebsrat abgestimmt. Es umfasst Blockmodelle mit aktiver und passiver Arbeitsphase und bedarf der beidseitigen Zustimmung von Mitarbeitenden und Führungskraft. Die Altersteilzeitmodelle variieren je nach Standort und Beschäftigungsmöglichkeit und sind für eine Laufzeit von zwei Jahren (ein aktives und ein passives Jahr) bis zu acht Jahren (vier aktive und vier passive Jahre) vorgesehen. Die Konditionen entsprechen im Wesentlichen den Angeboten der strukturellen Maßnahmen, die im November 2024 bekanntgegeben wurden.

„Mit unserem Angebot zur Altersteilzeit reagieren wir auf das hohe Interesse unserer Mitarbeitenden und schaffen zugleich flexible Lösungen, die sowohl den individuellen Bedürfnissen als auch den Anforderungen unseres Unternehmens gerecht werden”, sagt Dr. Astrid Fontaine, Vorständin Personal und Arbeitsdirektorin der Schaeffler AG.

Einsparpotenzial ab 2027

Es wird erwartet, dass rund 20 Prozent der Beschäftigten der betroffenen Jahrgänge bis einschließlich 1971, entsprechend rund 1.300 Mitarbeitende aus direkten und indirekten Bereichen, das Angebot in Anspruch nehmen. Auf dieser Basis ist die Umsetzung mit einem einmaligen Aufwand von rund 51 Millionen Euro verbunden, der 2026 als Sondereffekt erfasst wird. Die daraus resultierenden finanziellen Effekte werden beginnend mit dem Jahr 2027 wirksam.



Mit der Ausweitung des Altersteilzeitangebots erweitert Schaeffler die Möglichkeiten für individuelle und planbare Übergänge in den Ruhestand. Gleichzeitig trägt das Programm dazu bei, die Altersstruktur der Belegschaft langfristig ausgewogen weiterzuentwickeln. Schaeffler setzt damit ein Zeichen für eine verantwortungsvolle und partnerschaftliche Personalpolitik im Dialog mit den Arbeitnehmervertretungen.

Hier finden Sie Fotos der Vorstände:

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