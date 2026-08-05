EQS-News: sino AG | High End Brokerage: sino begrüßt Pinegrove Opportunity Partners als Großaktionär

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

sino AG | High End Brokerage: sino begrüßt Pinegrove Opportunity Partners als Großaktionär



05.08.2026 / 14:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





– Pinegrove Opportunity Partners erwirbt das von HSBC gehaltene sino-Aktienpaket von rund 21 % des Grundkapitals der sino AG

– Die Beteiligung der HSBC an der sino AG endet nach knapp einem Vierteljahrhundert

– Keine Veränderungen im Aufsichtsrat im Zusammenhang mit dieser Transaktion

Düsseldorf, 5. August 2026

Die sino AG hat eine Vereinbarung vermittelt, nach der Pinegrove Opportunity Partners (POP) das von der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH gehaltene sino-Aktienpaket von rund 21 % des Grundkapitals der sino AG erwirbt.

Die Beteiligung der HSBC an der sino AG endet damit nach knapp einem Vierteljahrhundert. Der Vollzug der Transaktion steht unter üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der aufsichtsrechtlichen Freigabe im Rahmen des deutschen Inhaberkontrollverfahrens durch die BaFin, und wird für das zweite Halbjahr 2026 oder das erste Halbjahr 2027 erwartet. POP ist eine spezialisierte Venture- und Growth-Gesellschaft, die in führende Mid-to-Late-Stage-Technologieunternehmen investiert.

Das Investment von POP fällt in die stärkste Wachstumsphase der sino AG seit Jahren: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 stieg die Zahl der ausgeführten Orders um rund 92 % auf 863.496 – das stärkste Halbjahresergebnis seit 2020/2021.

Ingo Hillen und Karsten Müller, Vorstände der sino AG:

„Dies ist ein großartiger Tag für die sino AG und alle ihre Aktionäre.

Mit Pinegrove Opportunity Partners gewinnen wir einen erstklassigen internationalen Investor von herausragendem Renommee als Großaktionär – wir heißen Pinegrove Opportunity Partners herzlich willkommen und freuen uns auf den weiteren Dialog.

Unser besonderer Dank gilt Dr. Robert Manger (ORTHPARTNERS) und Dr. Ralf Neuhaus, die diese Transaktion mit großem Einsatz erfolgreich für uns begleitet haben.“

Prateek Bhide, General Partner & Co-CIO, Pinegrove Opportunity Partners:

„Wir freuen uns sehr, Aktionär der sino AG zu werden. sino verbindet ein profitables, wachsendes Kerngeschäft für die aktivsten Trader Deutschlands mit einer Beteiligung an Trade Republic, einer der bedeutendsten Spar- und Investmentplattformen Europas.

Wir unterstützen die Vision von Ingo und Karsten für das Unternehmen und freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft mit sino.“

Im Zusammenhang mit dieser Transaktion wird es keine Veränderungen im Aufsichtsrat geben.

Über die sino AG

Die sino AG mit Sitz in Düsseldorf ist seit der Gründung 1998 der Broker für Heavy Trader in Deutschland und bietet den aktivsten und anspruchsvollsten Tradern professionelle Handelstechnologie, Zugang zu den 40 wichtigsten nationalen und internationalen Börsen sowie persönlichen Service. 2017 war sino der erste Investor bei Trade Republic und ist bis heute an dem Unternehmen beteiligt. Die Aktien der sino AG (ISIN DE0005765507) sind im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert.

Über Pinegrove Opportunity Partners

Pinegrove Opportunity Partners (POP) ist eine spezialisierte Venture- und Growth-Secondaries-Gesellschaft, die in führende private Mid-to-Late-Stage-Technologieunternehmen investiert. Wir arbeiten mit Unternehmen, Venture-Capital-Gesellschaften und deren Investoren zusammen, um skalierte Liquiditätslösungen bereitzustellen – und verhelfen so herausragenden Wachstumsunternehmen zu nachhaltigem Erfolg. POP hat ihren Hauptsitz in San Francisco, wird von HRTG Partners und Brookfield unterstützt und verwaltet ein Vermögen von über 2 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen unter POP.Pinegrove.vc.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand – ihillen@sino.de | 0211 3611-2040.

05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 5299008GFCQY16M45R85 EQS News ID: 2377986

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2377986 05.08.2026 CET/CEST