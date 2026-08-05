EQS-News: VT Markets setzt mit der Einführung von XAUUSD247 neue Maßstäbe bei den Handelszeiten für Gold

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VT Markets setzt mit der Einführung von XAUUSD247 neue Maßstäbe bei den Handelszeiten für Gold



05.08.2026 / 11:05 CET/CEST

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Mit dem neuen Produkt können Kunden rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, mit Gold-CFDs handeln – und das bei geringeren Kosten und integrierten Risikokontrollen.

SYDNEY, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets hat heute XAUUSD247 angekündigt, ein Gold-CFD-Produkt, mit dem berechtigte Kunden rund um die Uhr, einschließlich an Wochenenden und ausgewählten Marktfeiertagen, mit Gold handeln können, vorbehaltlich der Produktverfügbarkeit.

VT Markets Redefines Gold Trading Hours with Launch of XAUUSD247

Die Markteinführung knüpft an die im Juni 2026 gestartete Kampagne „Bold as Gold" von VT Markets an, mit der ein neuer Maßstab im Goldhandel gesetzt werden soll. Die Einführung von XAUUSD247 ist der nächste Schritt im Rahmen dieser Gesamtkampagne, die auf der Tatsache basiert, dass sich die Goldmärkte auch außerhalb der Handelszeiten bewegen.

„Gold hört nicht auf, sich zu bewegen, nur weil der Markt geschlossen ist", sagte Dandelyn Koh, Leiterin des globalen Marketings bei VT Markets. „Wir haben gesehen, wie Ereignisse am Wochenende – von geopolitischen Entwicklungen bis hin zur Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten – die Goldpreise beeinflussen können, bevor die Märkte am Montag wieder öffnen. Mit XAUUSD247 können Kunden Chancen nutzen und gleichzeitig das Gap-Risiko in solchen Momenten besser steuern."

XAUUSD247 ermöglicht den Handel rund um die Uhr, auch an Wochenenden, mit einer Mindesthandelsgröße von nur 1 Unze (oz) im Vergleich zur üblichen 100-fachen Kontraktgröße. Die Spreads an Werktagen beginnen bei 15 Punkten, die am Wochenende bei 40 Punkten, vorbehaltlich der Marktbedingungen, wobei für alle Kontotypen eine Provision von 0 US-Dollar anfällt. Was die Kapitalallokation betrifft, soll XAUUSD247 den Kunden dabei helfen, ihr Kapital bei der Verwaltung abgesicherter Geschäfte effizienter einzusetzen. Dank des einseitigen Margin-Modells werden Kunden, die sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen halten, nur auf die größere Position mit einer Margin belegt. Dadurch wird die erforderliche Margin zur Aufrechterhaltung abgesicherter Positionen reduziert.

Das Produkt bietet den Kunden zudem mehr Kontrolle, wenn ihr Engagement zunimmt. Durch die gestaffelte Hebelwirkung wird der maximal verfügbare Leverage für größere offene Positionen schrittweise angepasst, während Risikolimits dazu beitragen, die Handelsaktivitäten innerhalb festgelegter Grenzwerte zu halten.

XAUUSD247 ist ab sofort über die VT Markets App und MT5 verfügbar. Die vollständigen Spezifikationen, einschließlich regionaler Verfügbarkeit, geltender Spreads, Leverage und Risikolimits, finden Sie hier: https://www.vtmarkets.com/precious-metals/xauusd247/

Warnung: CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Funktionsweise von CFDs vollständig verstehen und prüfen Sie, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko eines Kapitalverlusts einzugehen.

Cision

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