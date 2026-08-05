EQS-PVR: Deutsche EuroShop AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Deutsche EuroShop SE

Deutsche EuroShop AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.08.2026 / 16:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Deutsche EuroShop SE Straße, Hausnr.: Heegbarg 36 PLZ: 22391 Ort: Hamburg

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900Y9QTEFHFEKQ736

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Brookfield Corporation

Registrierter Sitz, Staat: Ontario, Kanada

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Hercules BidCo GmbH

Kommanditgesellschaft ARENA Vermögensverwaltung (G.m.b.H. & Co.)

DESAG Vermögensverwaltung G.m.b.H.



5. Datum der Schwellenberührung: 31.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 77,2 % 0,00 % 77,2 % 75743854 letzte Mitteilung 0,00 % 0,00 % 0,00 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007480204 0 58450367 0,00 % 77,2 % Summe 58450367 77,2 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Brookfield Corporation % % % Brookfield Asset Management Ltd. % % % Brookfield Asset Management ULC % % % Brookfield US Holdings, Inc. % % % Brookfield US Inc % % % Atlas Top, LLC % % % Atlas Subco Holdings, LLC % % % Atlas Holdings II, LLC % % % Oaktree New Holdings, LLC % % % Oaktree Capital Holdings LLC % % % Oaktree Capital II GP, LLC % % % Oaktree Capital II, L.P. % % % Oaktree Fund GP 2A, Ltd % % % Oaktree Real Estate Opportunities Fund VIII Holdings 2 (Cayman), L.P. % % % OCM Luxembourg ROF VIII S.à r.l. % % % OCM Luxembourg Hercules Holdings S.à r.l. % % % Hercules Holdings S.à r.l. % % % Hercules HoldCo GmbH % % % Hercules BidCo GmbH 77,20 % % 77,20 % - % % % Brookfield Corporation % % % Brookfield Asset Management Ltd. % % % Brookfield Asset Management ULC % % % Brookfield US Holdings, Inc. % % % Brookfield US Inc % % % Atlas Top, LLC % % % Atlas Subco Holdings, LLC % % % Atlas Holdings II, LLC % % % Oaktree New Holdings, LLC % % % Oaktree Capital Holdings LLC % % % Oaktree Capital II GP, LLC % % % Oaktree Capital II, L.P. % % % Oaktree Fund GP II, L.P. % % % Oaktree Real Estate Opportunities Fund VIII GP Ltd % % % Oaktree Real Estate Opportunities Fund VIII GP, L.P. % % % Oaktree Real Estate Opportunities Fund VIII, L.P. % % % Oaktree Real Estate Opportunities Fund VIII Holdings 2 (Cayman), L.P. % % % OCM Luxembourg ROF VIII S.à r.l. % % % OCM Luxembourg Hercules Holdings S.à r.l. % % % Hercules Holdings S.à r.l. % % % Hercules HoldCo GmbH % % % Hercules BidCo GmbH 77,20 % % 77,20 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Mittelbare Erhöhung der Stimmrechtsanteile der Mitteilungspflichtigen und ihrer Tochtergesellschaften an der Oaktree Capital Holdings LLC (vormals Atlas OCM Holdings LLC). Sie beruht auf der unmittelbaren Erhöhung der Stimmrechtsanteile der Oaktree New Holdings, LLC an der Oaktree Capital Holdings LLC infolge der Neuverteilung der Stimmrechte zugunsten der von ihr ausgegebenen Aktien der Klasse A.

Datum

04.08.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

05.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche EuroShop SE Heegbarg 36 22391 Hamburg Deutschland Internet: www.deutsche-euroshop.de LEI Code: 529900Y9QTEFHFEKQ736

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2378130 05.08.2026 CET/CEST