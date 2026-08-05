EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

ACIM hält insgesamt über die von ihr verwalteten Konten mit Stimmrechten einen Anteil von 3,02 % am Emittenten. Jedes einzelne zugrunde liegende Konto ist der rechtliche Eigentümer seiner Aktien. ACIM fungiert als Anlageberater für jedes Konto und verfügt über die Stimmrechtsbefugnis für jedes einzelne. SIMR hält Aktien, die 66,7 % der Stimmrechte von ACC entsprechen. ACIM befindet sich zu 100 % im Besitz von ACC. SIMR ist eine gemeinnützige Organisation und unterliegt keiner Kontrolle durch eine juristische Person.