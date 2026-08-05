Eurozone: Stimmung der Dienstleister verbessert sich dritten Monat in Folge

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im Juli erneut verbessert und deutet wieder auf Wachstum in dem Bereich hin. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 2,3 Punkte auf 51,7 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der mittlerweile dritte Anstieg in Folge. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg auf 51,6 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Der Stimmungsindikator liegt damit über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies deutet auf Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität hin. Belastet durch die Auswirkungen des Iran-Kriegs war der Indikator im März und April noch gefallen, hat sich dann im Mai stabilisiert bevor die Erholung einsetzte./jkr/jsl/jha/

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