Express-Geschäft schiebt DHL an - Aktienrückkauf ausgeweitet

Düsseldorf, 05. ⁠Aug (Reuters) - Der Logistikriese DHL steckt die Folgen der US-Zollpolitik für den Welthandel immer besser weg und hat im zweiten Quartal dank florierender Geschäfte seiner Express-Sparte deutlich mehr verdient. Geholfen hat auch ‌ein Sparprogramm, sodass der Gewinn nach Minderheiten um fast ein Viertel auf eine Milliarde Euro sprang, wie DHL am Mittwoch ⁠mitteilte. ⁠Der Konzern stockt nun sein im Jahr 2022 begonnenes Programm zum Rückkauf eigener Aktien um 500 Millionen Euro auf bis zu 6,5 Milliarden Euro auf. Das Programm wurde zugleich bis Ende 2027 verlängert. DHL-Aktien gaben am Morgen nach den ‌jüngsten Zugewinnen nach.

DHL hatte Anfang Juli vorläufige ‌Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und dabei die Gewinnprognose angehoben. Das operative Ergebnis (Ebit) wird nun bei mehr als 6,5 Milliarden Euro ⁠erwartet. Von April bis Juni legte der Konzernumsatz um 13 ‌Prozent auf 22,4 Milliarden Euro ⁠zu. Dabei halfen das Wachstum im Express-Geschäft und die Weitergabe der hohen Kraftstoffkosten an die Kunden. Das Ebit stieg um 30 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. DHL ‌hat im vergangenen Jahr rund ⁠16.000 Stellen abgebaut und beschäftigte ⁠Ende 2025 noch knapp 584.000 Menschen. Insgesamt will Konzernchef Tobias Meyer die Kosten konzernweit bis 2027 um mehr als eine Milliarde Euro senken.

Geld in die DHL-Kassen spülten auch Rückzahlungen von US-Zöllen. Dort sollen die Mittel jedoch nicht bleiben. DHL habe in den letzten Tagen des Quartals rund 416 Millionen Euro erhalten, sagte Finanzchefin Melanie Kreis. Die Gelder ⁠würden an die Kunden zurückgegeben.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)