Fällt jetzt die Krypto-Steuerfreiheit? – Clarity Act und Wallet-GAU! mit @Markus_Miller_Protect

Wie steht es wirklich um Rechtssicherheit, Steuern und Wallet-Sicherheit im Kryptomarkt?



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► Darum geht's im Video:

Steht die einjährige Spekulationsfrist für Bitcoin & Co. in Deutschland vor dem Aus? Im Finanzministerium werden Pläne für eine pauschale 25% Abgeltungssteuer diskutiert – inklusive möglicher fiktiver Stichtags-Verkäufe. In dieser detaillierten Analyse diskutieren Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Krypto-Experte Markus Miller (markus-miller.com), welche steuerlichen Szenarien drohen, wie der US Clarity Act den Markt verändert und warum ein 100-Millionen-Dollar-Hack bei Hardware-Wallets die Self-Custody-Szene erschüttert.



Timestamps:

00:00:00 ► Comeback: Neues monatliches Krypto-Format

00:01:05 ► US Clarity Act: Wann kommt die Rechtsklarheit?

00:05:57 ► Insider-Geschäfte & Kritik an Trumps Krypto-Projekten

00:10:54 ► ETF-Anleger vs. Wale: Wer beherrscht den Markt?

00:12:45 ► Risikofaktor MicroStrategy: Das Dilemma um Michael Saylor

00:17:26 ► Tech-Crash vs. Bitcoin: SpaceX-IPO & Geopolitik

00:20:35 ► Fear & Greed Index: Warum "Buy the Dip" oft scheitert

00:28:53 ► MiCA-Verordnung: Unregulierte Börsen verlassen Europa

00:32:39 ► Mittelherkunftsnachweis: Wichtige Pflichten für Krypto-Anleger

00:35:26 ► Hardware-Wallet GAU: 100-Mio.-Dollar-Hack bei Cold Card

00:44:43 ► Richtige Self-Custody: Wallets sicher diversifizieren

00:49:22 ► Steuer-Hammer: Droht die 25% Abgeltungssteuer auf Kryptos?

01:04:50 ► Ethereum vs. Bitcoin: Outperformance & Layer-2-Problematik

01:12:46 ► Real World Assets: Tokenisierung von Wertpapieren (Projekt RL1)

01:15:12 ► Umzug in die Schweiz: Privates & berufliches Update von Markus Miller



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🕐 Das Video wurde am 05.05.2026 um 19:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



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Franklin Templeton

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Goldman Sachs

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Mercedes-Benz Group

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Microsoft

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Robinhood

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SpaceX

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Strategy

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