Fällt jetzt die Krypto-Steuerfreiheit? – Clarity Act und Wallet-GAU! mit @Markus_Miller_Protect
Wie steht es wirklich um Rechtssicherheit, Steuern und Wallet-Sicherheit im Kryptomarkt?
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Steht die einjährige Spekulationsfrist für Bitcoin & Co. in Deutschland vor dem Aus? Im Finanzministerium werden Pläne für eine pauschale 25% Abgeltungssteuer diskutiert – inklusive möglicher fiktiver Stichtags-Verkäufe. In dieser detaillierten Analyse diskutieren Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Krypto-Experte Markus Miller (markus-miller.com), welche steuerlichen Szenarien drohen, wie der US Clarity Act den Markt verändert und warum ein 100-Millionen-Dollar-Hack bei Hardware-Wallets die Self-Custody-Szene erschüttert.
Timestamps:
00:00:00 ► Comeback: Neues monatliches Krypto-Format
00:01:05 ► US Clarity Act: Wann kommt die Rechtsklarheit?
00:05:57 ► Insider-Geschäfte & Kritik an Trumps Krypto-Projekten
00:10:54 ► ETF-Anleger vs. Wale: Wer beherrscht den Markt?
00:12:45 ► Risikofaktor MicroStrategy: Das Dilemma um Michael Saylor
00:17:26 ► Tech-Crash vs. Bitcoin: SpaceX-IPO & Geopolitik
00:20:35 ► Fear & Greed Index: Warum "Buy the Dip" oft scheitert
00:28:53 ► MiCA-Verordnung: Unregulierte Börsen verlassen Europa
00:32:39 ► Mittelherkunftsnachweis: Wichtige Pflichten für Krypto-Anleger
00:35:26 ► Hardware-Wallet GAU: 100-Mio.-Dollar-Hack bei Cold Card
00:44:43 ► Richtige Self-Custody: Wallets sicher diversifizieren
00:49:22 ► Steuer-Hammer: Droht die 25% Abgeltungssteuer auf Kryptos?
01:04:50 ► Ethereum vs. Bitcoin: Outperformance & Layer-2-Problematik
01:12:46 ► Real World Assets: Tokenisierung von Wertpapieren (Projekt RL1)
01:15:12 ► Umzug in die Schweiz: Privates & berufliches Update von Markus Miller
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🕐 Das Video wurde am 05.05.2026 um 19:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
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