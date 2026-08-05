Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.08.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 05. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Beiersdorf
|Bericht 2. Quartal 2026
|Deutsche Post
|Bericht 2. Quartal 2026
|Eli Lilly and Company
|Bericht 2. Quartal 2026
|Fresenius
|Bericht 2. Quartal 2026
|Infineon
|Bericht 3. Quartal 2026
|IonQ
|Bericht 2. Quartal 2026
|Kraft Heinz
|Bericht 2. Quartal 2026
|Novo Nordisk
|Bericht 2. Quartal 2026
|REALTY INCOME
|Bericht 2. Quartal 2026
|SanDisk
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Schaeffler
|Bericht 2. Quartal 2026
|Siemens Energy
|Bericht 3. Quartal 2026
|Vonovia
|Bericht 2. Quartal 2026
|Western Digital
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Wolters Kluwer
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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