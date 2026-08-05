Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.08.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 05. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BeiersdorfBericht 2. Quartal 2026
Deutsche PostBericht 2. Quartal 2026
Eli Lilly and CompanyBericht 2. Quartal 2026
FreseniusBericht 2. Quartal 2026
InfineonBericht 3. Quartal 2026
IonQBericht 2. Quartal 2026
Kraft HeinzBericht 2. Quartal 2026
Novo NordiskBericht 2. Quartal 2026
REALTY INCOMEBericht 2. Quartal 2026
SanDiskBericht Geschäftsjahr 2026
SchaefflerBericht 2. Quartal 2026
Siemens EnergyBericht 3. Quartal 2026
VonoviaBericht 2. Quartal 2026
Western DigitalBericht Geschäftsjahr 2026
Wolters KluwerBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens Energy
Infineon
Novo Nordisk
SanDisk
Vonovia
Schaeffler
Deutsche Post
Western Digital
Beiersdorf
Eli Lilly and Company
Kraft Heinz
IonQ
Fresenius
REALTY INCOME
Wolters Kluwer

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