Gesundheitskonzern

Fresenius hebt Gewinnziel an - Aktie an Dax-Spitze

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Fresenius hat nach einem überraschend starken zweiten Quartal seine Gewinnprognose angehoben und will seine gestärkte Finanzkraft vor allem in weiteres Wachstum investieren.

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⁠Der Gesundheitskonzern Fresenius hebt nach einem überraschend starken zweiten Quartal seine Gewinnprognose an. Die Aktie stieg am Mittwoch um fast sechs Prozent und war damit stärkster Wert im Dax. Das währungsbereinigte Kern-Ergebnis je Aktie soll 2026 nun um zehn bis 15 Prozent steigen, teilte das Unternehmen in Bad Homburg ‌mit. Bislang hatte Fresenius ein Plus von fünf bis zehn Prozent in Aussicht gestellt.

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