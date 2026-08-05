Glencore steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Aktie legt zu

(dpa-AFX) - Der starke Preisanstieg bei Energie und Rohstoffen infolge des Irankriegs hat Glencore ein kräftiges Umsatz- und Gewinnplus beschert. Der Umsatz des Bergbaukonzerns und Rohstoffhändlers legte in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um fast die Hälfte auf 174 Milliarden Dollar (151 Milliarden Euro) zu. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei zugleich um 86 Prozent auf etwas mehr als zehn Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch im Schweizerischen Baar mit.

Besonders deutlich zog das operative Ergebnis im Handelsgeschäft - der kleineren Sparte des Unternehmens - an. Aber auch in der Fördersparte verdiente Glencore glänzend.

Das Unternehmen sieht sich nach den ersten sechs Monaten auf gutem Weg, seine Ziele zu erreichen. Zudem kündigte der Konzern den Rückkauf weiterer Aktien im Volumen von 500 Millionen Dollar an und strebt eine Zweitnotierung an der Börse in Sydney an.

Die Aktie legte in den ersten Handelsminuten gut fünf Prozent zu und baute damit das Jahresplus auf rund 40 Prozent aus./zb/tav/mis