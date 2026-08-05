Gold - Versicherung gegen einen heißen Sommer
HSBC · Uhr
Versicherung gegen einen heißen Sommer
Der Hochsommer bringt neben steigenden Temperaturen oftmals auch ein erhöhtes Risiko für eine klassische Sommerkorrektur am Aktienmarkt. Investorinnen und Investoren suchen deshalb gerade im August/September regelmäßig nach Absicherungen. Die Urlaubssaison wird zudem gerne genutzt, um eine (Zwischen-)Bilanz zu ziehen und auch einmal ein paar „Chips vom Tisch“ zu nehmen. Die heutige Ausgabe des „HSBC Daily Trading“ möchten wir daher nutzen, um zu untersuchen, ob der Goldpreis als Stabilitätsanker in den Monaten August und September einen Beitrag zu einem robusteren Gesamtportfolio leisten kann. Dazu haben wir die Wertentwicklung des DAX® und des Goldpreises seit Beginn des Jahrtausends analysiert. Während die deutschen „blue chips“ in diesen beiden Monaten seit 2000 im Durchschnitt um 3,30 % nachgeben, kann das Edelmetall um 2,66 % zulegen. Die Trefferquote liegt bei beiden Assetklassen sogar gleichauf bei gut 57 %. Die Sommermonate sind am Aktienmarkt also nicht per se schwach. Kommt es aber zu einer Korrektur, fällt diese oftmals signifikant aus. Andererseits könnte der Goldpreis die beschriebene, saisonale Stärke in diesem Jahr besonders gut gebrauchen (Fortsetzung auf unserer Website).
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Der Hochsommer bringt neben steigenden Temperaturen oftmals auch ein erhöhtes Risiko für eine klassische Sommerkorrektur am Aktienmarkt. Investorinnen und Investoren suchen deshalb gerade im August/September regelmäßig nach Absicherungen. Die Urlaubssaison wird zudem gerne genutzt, um eine (Zwischen-)Bilanz zu ziehen und auch einmal ein paar „Chips vom Tisch“ zu nehmen. Die heutige Ausgabe des „HSBC Daily Trading“ möchten wir daher nutzen, um zu untersuchen, ob der Goldpreis als Stabilitätsanker in den Monaten August und September einen Beitrag zu einem robusteren Gesamtportfolio leisten kann. Dazu haben wir die Wertentwicklung des DAX® und des Goldpreises seit Beginn des Jahrtausends analysiert. Während die deutschen „blue chips“ in diesen beiden Monaten seit 2000 im Durchschnitt um 3,30 % nachgeben, kann das Edelmetall um 2,66 % zulegen. Die Trefferquote liegt bei beiden Assetklassen sogar gleichauf bei gut 57 %. Die Sommermonate sind am Aktienmarkt also nicht per se schwach. Kommt es aber zu einer Korrektur, fällt diese oftmals signifikant aus. Andererseits könnte der Goldpreis die beschriebene, saisonale Stärke in diesem Jahr besonders gut gebrauchen (Fortsetzung auf unserer Website).
Gold (Monthly)
Quelle: LSEG, HSBC/ 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²
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