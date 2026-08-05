Heizungsgesetz: Grüne werfen Regierung "Blindflug" ohne Klimabilanz vor

Berlin, 05. ⁠Aug (Reuters) - Die Bundesregierung kann die Klimawirkung ihres neuen Gebäudemodernisierungsgesetzes weiterhin nicht beziffern. Dies geht aus einer der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch in Auszügen vorliegenden Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor. Deren Klima-Expertin Lisa ‌Badum sprach von einem "unverantwortlichen Blindflug". "Schwarz-Rot weiß nicht, wie stark die Emissionen steigen werden", sagte Badum. Zudem wisse die Regierung nicht, ob ⁠die Grüngasquote ⁠auch für Industrie und Gewerbe gelten werde. Für die schrittweise Erhöhung des Biogas-Anteils beim Heizen, die sogenannte Biotreppe, habe die Regierung offenbar "wahllos Zahlen aus dem Hut gezogen".

In der auf den 5. August datierten Antwort des Umweltministeriums heißt es, eine robuste Abschätzung der Auswirkungen auf ‌den Ausstoß von Treibhausgasen könne erst nach ‌Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens erfolgen. Der Bundestag hatte das Gesetz allerdings bereits am 10. Juli beschlossen, das am selben Tag auch den Bundesrat passierte.

Mit dem ⁠Gesetz schafft die Koalition die bisherige Vorgabe ab, wonach neu eingebaute Heizungen ‌grundsätzlich zu mindestens 65 Prozent ⁠mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Für weiterhin mit Öl oder Gas betriebene Heizungen sieht das Gesetz eine schrittweise Erhöhung des Anteils biogener Brennstoffe vor. Der Anteil klimafreundlicher Brennstoffe soll ‌bis 2040 schrittweise auf 60 Prozent ⁠steigen.

Dafür ist ein eigenes Gesetz ⁠zur Grüngas- und Grünheizölquote geplant. Demnach sollen Anbieter von Gas, Heizöl und Flüssiggas dafür sorgen, dass Brennstoffe für die Wärmeversorgung von Gebäuden ab 2045 vollständig klimaneutral sind. Ob die Quote auch für Gebäude von Industrie und Gewerbe gelten wird, ist der Antwort zufolge noch offen. Das Wirtschaftsministerium werde bei der Ausarbeitung auf die Abgrenzung zwischen Wohngebäuden und dem Gebäudebestand von Industrie und Gewerbe achten.

(Bericht ⁠von Holger HansenRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)