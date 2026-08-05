Dax-Chip-Aktie

Infineon: Die Marge bremst die bessere Prognose aus

onvista · Uhr

Infineon liefert steigende Umsätze und hebt den Blick auf das nächste Quartal. Die Aktie verliert dennoch, weil Marge und Cashflow die erste positive Reaktion überlagern.

Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

Infineon zeigt denselben Verlauf wie mehrere starke Dax-Werte: Die erste Reaktion auf die Zahlen fällt positiv aus, danach setzen Verkäufe ein. Die Aktie startet nahe der Hochs der vergangenen Tage und zieht den Index anschliessend mit nach unten.

Die Bewertung verlangt Erklärung. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate liegt bei rund 28 bis 29. Der historische Schnitt liegt eher bei 19. Gleichzeitig kommt die Bewertung von Niveaus um 40 zurück. Mit Blick auf das Wachstum liegt das PEG-Ratio bei etwa 0,8 und damit nicht in einem überzogenen Bereich.

Operativ steigt der Umsatz sequenziell um neun Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Der Konsens lag bei 4,1 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis legt um 22 Prozent auf knapp 800 Millionen Euro zu. Die Marge verbessert sich auf 19,1 Prozent.

Genau dort liegt aber das Problem. Der Konsens lag bei 19,6 Prozent Marge. Zudem senkt Infineon die Cashflow-Prognose deutlich. Diese zwei Punkte erklären die schwache Kursreaktion trotz besserer Umsatzentwicklung.

Martins Einschätzung

Der fundamentale Weg bleibt ordentlich. Für das vierte Quartal erwartet Infineon 4,7 Milliarden Euro Umsatz. Das wäre ein sequenzielles Wachstum von rund 13 Prozent. Die Aktie bleibt nach dem größeren Rücksetzer interessant, solange Anleger die schwache Margenreaktion und die niedrigere Cashflow-Prognose einpreisen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Infineon

Das könnte dich auch interessieren

KI-Software-Aktie nach Zahlen
140 Dollar sind für mich bei Palantir noch Kaufkursegestern, 14:51 Uhr · onvista
140 Dollar sind für mich bei Palantir noch Kaufkurse
Energie-Infrastruktur-Aktie
Siemens Energy: Warten auf die nächste Kaufchanceheute, 14:31 Uhr · onvista
Siemens Energy: Warten auf die nächste Kaufchance
Raumfahrt- und Starlink-Aktie
SpaceX: Der Investitionsschub hat seinen Preisheute, 14:34 Uhr · onvista
Das SpaceX-Logo.
China-KI-Aktie im Wettbewerb
Alibaba: 150 Dollar sind mein Zielgestern, 14:53 Uhr · onvista
Alibaba: 150 Dollar sind mein Ziel
KI-Chip-Aktie
AMD: Nvidia ist nach den Zahlen die günstigere KI-Wetteheute, 14:09 Uhr · onvista
AMD: Nvidia ist nach den Zahlen die guenstigere KI-Wette
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen