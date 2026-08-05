Infineon erhöht Ausblick, AMD und SpaceX geben nach

Infineon: Rekordquartal mit Schönheitsfehler

Der Chiphersteller wächst stärker als erwartet und konkretisiert seine Jahresprognose. Vor allem das Geschäft mit KI-Rechenzentren gewinnt weiter an Bedeutung. Dennoch enthält der Bericht von Infineon einen Punkt, der Anleger zunächst vorsichtig werden lässt.

SpaceX: Wachstum trifft auf hohe Kosten

Umsatz, Abonnentenzahlen und mehrere Geschäftsbereiche entwickeln sich deutlich dynamischer als erwartet. Gleichzeitig erreichen die Investitionen eine neue Größenordnung. Wir schauen darauf, weshalb die erste Kursreaktion von SpaceX trotz der starken Entwicklung negativ ausfällt.

AMD: Rekorde reichen der Börse nicht

AMD präsentiert kräftiges Wachstum, eine starke Prognose und ehrgeizige Ziele für sein neues KI-System Helios. Trotzdem fällt die Aktie nachbörslich deutlich. Entscheidend ist, welche Erwartungen bereits im Kurs steckten und worauf Anleger jetzt besonders achten.