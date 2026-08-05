ING Deutschland: Kreditkarte kommt zum Weihnachtsgeschäft

Direktbank

Frankfurt/Main (dpa) - Die Direktbank ING will wie versprochen noch in diesem Jahr eine der großen Lücken in ihrem Angebot schließen. «Unser Ziel ist, dass möglichst viele Kundinnen und Kunden mit der ING-Kreditkarte in diesem Jahr schon ihre Weihnachtsgeschenke kaufen können», sagte ING-Deutschland-Chef Lars Stoy der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

Stoy, der die 100-Prozent-Tochter der niederländischen Großbank ING seit 1. Januar 2025 führt, hatte im vergangenen Sommer für 2026 eine Kreditkartenlösung angekündigt. «Das steht dick auf dem Zettel und ist hoch priorisiert», sagte der Manager damals. Denn gerade in Ferienzeiten ärgert sich mancher Kunde, dass die Direktbank bis heute keine echte Kreditkarte im Angebot hat, die etwa auf Reisen im Ausland bisweilen notwendig ist.

Was wird aus dem kostenlosen Girokonto?

Eine andere, für viele Kundinnen und Kunden wichtige Frage, die zuletzt für Aufmerksamkeit sorgte, will das Management im nächsten Jahr beantworten: Wird die ING Deutschland künftig noch ein kostenloses Girokonto anbieten? «Wir wissen aus Erfahrung, dass viele Kunden zu uns kommen, weil wir aktuell ein sehr kompetitives Angebot im Girokontobereich haben. Das wollen wir beibehalten», betonte Stoy. «Wir arbeiten noch am Design der künftigen Kontomodelle. Aktueller Plan ist, dass das Mitte des Jahres 2027 ausgerollt wird.»

Die ING-Gruppe ist gerade dabei, in allen ihren Märkten eine einheitliche Girokonto-Struktur mit jeweils vier unterschiedlichen Modellen einzuführen. Ein kostenloses Girokonto ohne Bedingungen gibt es bei vielen Banken nicht mehr. Bei der ING Deutschland ist das Girokonto nach den aktuell geltenden Konditionen nur dann kostenlos, wenn monatlich mindestens 1.000 Euro dort eingehen oder der Kontoinhaber unter 28 Jahre alt ist. Sonst verlangt die Direktbank 4,90 Euro Gebühren pro Monat.