Insider: Trump will mit Ausnahmeregelung für Schiffe Benzinpreise senken

Washington/Houston, 05. ⁠Aug (Reuters) - Die US-Regierung will Insidern zufolge eine Ausnahmeregelung für das Seefahrtsrecht verlängern, um die hohen Benzinpreise zu bekämpfen. Präsident Donald Trump verschärft zugleich seine Angriffe auf Ölkonzerne wie Exxon ‌Mobil und Chevron, denen er vorwirft, "zu viel Geld zu verdienen". Die Regierung in Washington wird in den kommenden Tagen ⁠voraussichtlich eine ⁠Ausnahmeregelung für den sogenannten Jones Act verlängern, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag. Das fast 100 Jahre alte Gesetz schreibt vor, dass Fracht zwischen US-Häfen nur auf Schiffen transportiert werden darf, die in den USA ‌gebaut wurden, US-Firmen gehören und von ‌amerikanischen Seeleuten betrieben werden. Die Aussetzung dieser Regel soll die Transportkosten senken.

Experten bezweifeln jedoch die Wirksamkeit der Maßnahme. Der Chef ⁠der Rapidan Energy Group, Bob McNally, sagte, die Ausnahmeregelung werde ‌den Benzinpreis wahrscheinlich nur um ⁠wenige Cent pro Gallone senken. Hintergrund des Vorstoßes sind die im November anstehenden Zwischenwahlen in den USA. Trump gehen die einfachen Möglichkeiten aus, die Benzinpreise zu ‌senken. Die wirksamste Option, ⁠Druck auf Saudi-Arabien zur Erhöhung ⁠der Ölförderung auszuüben, sei wegen des Konflikts mit dem Iran und den Störungen in der Straße von Hormus nicht machbar, sagte McNally. Zudem gibt es Widerstand von Reedereien und einigen republikanischen Abgeordneten, die eine Schwächung der heimischen Flotte und der nationalen Sicherheit befürchten.

(Bericht von Jarrett Renshaw, Arathy Somasekhar, Sheila Dang und Curtis Williams. Geschrieben von ⁠Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)