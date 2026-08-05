IRW-News: Kobrea Exploration Corp.: Kobrea kündigt Explorationsallianz mit BHP Metals Exploration für Western Malargüe Mining District in der argentinischen Provinz Mendoza an

IRW-PRESS: Kobrea Exploration Corp.: Kobrea kündigt Explorationsallianz mit BHP Metals Exploration für Western Malargüe Mining District in der argentinischen Provinz Mendoza an

Vancouver, British Columbia, 5. August 2026 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX) (FWB: F3I) (OTCQB: KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemeinsam mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Kobrea Exploraciones Argentina S.A. (beide zusammen Kobrea) eine Allianzvereinbarung (die Vereinbarung) mit der Firma BHP Metals Exploration Pty Ltd. (BHP Metals Exploration) abgeschlossen hat, um die Exploration in den unternehmenseigenen Kupferprojekten Western Malargüe in der argentinischen Provinz Mendoza gemeinsam weiterzuführen.

Im Rahmen der Vereinbarung werden Kobrea und BHP Metals Exploration eine strategische Explorationsallianz gründen, um sowohl generative als auch fortgeschrittene Explorationsaktivitäten in den Kupferprojekten in der Bergbauregion Western Malargüe durchzuführen.

Highlights:

· Vorauszahlung von 3,0 Mio. USD: BHP Metals Exploration leistet mit Inkrafttreten der Vereinbarung eine einmalige Vorauszahlung in Höhe von 3.000.000 USD an Kobrea, die für die Weiterentwicklung der Projekte bestimmt ist.

· Zweijährige Projektgenerierungsphase: BHP Metals Exploration finanziert im Rahmen eines Projektgenerierungsprogramms mit zunächst zwei Jahren Laufzeit Explorationsaufwendungen in Höhe von mindestens 5.000.000 USD; die Laufzeit kann vereinbarungsgemäß verlängert werden.

· Earn-in-Option auf ausgewählte Projekte: Während der Projektgenerierungsphase kann BHP Metals Exploration insgesamt bis zu vier Einzelprojekte auswählen, die dann einzeln in Earn-in-Phasen überführt werden. Für jedes ausgewählte Projekt besteht für BHP die Möglichkeit auf den Erwerb einer 75%igen Beteiligung, wenn das Unternehmen innerhalb von acht Jahren Explorationsaufwendungen im Wert von mindestens 40.000.000 USD alleine finanziert.

· Kobrea ist Betreiber im Rahmen der Erstexploration: Kobrea ist während der zweijährigen Projektgenerierungsphase für die operative Leitung zuständig; anschließend hat BHP Metals Exploration die Möglichkeit, die operative Leitung zu übernehmen.

· Gründung von Joint Ventures: Nach Abschluss der Earn-in-Phase für ein ausgewähltes Projekt gründen die Vertragsparteien ein Joint Venture, an dem BHP Metals Exploration und Kobrea jeweils zu 75 % bzw. 25 % beteiligt sind.

· Gemeinsames Management: Die Explorationsaktivitäten während der Projektgenerierungsphase und der Earn-in-Phase werden von einem Führungskomitee beaufsichtigt, das sich aus Vertretern der Firmen Kobrea und BHP Metals Exploration zusammensetzt.

Diese Allianz mit BHP Metals Exploration stellt einen wegweisenden Meilenstein für Kobrea dar und zeigt das Vertrauen von BHP Metals Exploration in die Kupferprojekte in der Bergbauregion Western Malargüe sowie in die bisherige Arbeit unseres technischen Teams., so James Hedalen, CEO von Kobrea Exploration Corp. Unser Team hat ein außergewöhnliches Konzessionspaket in Distriktgröße zusammengestellt und zahlreiche vielversprechende porphyrische Kupferziele innerhalb des Projektportfolios ermittelt. Die Partnerschaft mit einem der weltweit führenden Bergbauunternehmen sichert uns das fachliche Knowhow, die international besten Praktiken und die finanzielle Stärke, die für eine systematische Evaluierung und verantwortungsvolle Weiterentwicklung dieser Projekte benötigt werden. Wir behalten langfristig eine beachtliche Beteiligung an jedem Projekt, das in ein Joint Venture überführt wird, und bieten unseren Aktionären damit im Zuge der weiteren Exploration und Erschließung der Region enormes Wertschöpfungspotenzial.

Die Allianz vereint das umfassende geologische Knowhow, den gut etablierten Konzessionsbesitz und die Explorationsarbeiten von Kobrea im Western Malargüe Mining District mit der technischen Expertise, den international besten Praktiken und der Finanzkraft von BHP Metals Exploration. So entsteht eine solide Plattform für die Evaluierung und Weiterentwicklung mehrerer porphyrischer Kupferziele auf Distriktebene.

Über BHP Metals Exploration

BHP Metals Exploration ist Teil von BHP und verantwortlich für die Auffindung und Bewertung neuer Mineralexplorationschancen, die das zukünftige Wachstum des Unternehmens unterstützen.

BHP ist ein weltweit vertretenes Ressourcenunternehmen, das für die Welt lebenswichtige Rohstoffe wie Eisenerz, Kupfer und Metallurgiekohle sowie bald auch Kali produziert. Mit Betriebsstätten und Projekten in über 90 Ländern ist BHP der größte Kupferproduzent der Welt. Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zu Sicherheit, operativer Kompetenz, disziplinierter Kapitalallokation und Schaffung langfristiger Werte für seine Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und die Gesellschaft. BHPs Ziel ist es, Menschen und Ressourcen zusammenzubringen und so eine bessere Welt zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter bhp.com.

Über Kobrea

Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit mehr als 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024). Die Konzessionsgebiete werden als aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die hydrothermale Alterations-Profile über mehrere Kilometer, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Upland Copper Project in der kanadischen Provinz British Columbia.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Per:

James Hedalen-

James Hedalen

CEO & Direktor

Kontaktinformationen

James Hedalen

CEO & Direktor

Mobil: (778) 322-9066

E-Mail: James@kobreaexploration.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen, darunter Aussagen zu: künftigen Zahlungen oder Ausgabenverpflichtungen; der Gründung des Joint Ventures bei Ausübung der Earn-in-Option; sonstigen Ereignissen, die von künftigen Entscheidungen oder Meilensteinen abhängen; sowie weiteren Aktivitäten oder Kontrollmaßnahmen, die in künftigen Phasen stattfinden werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie beabsichtigen, zukünftig, könnte, sollte, wird, würde und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Zahlreiche Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, darunter unter anderem die Einstellung der Finanzierung von Explorationsausgaben durch BHP gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und Finanzmittel zu erhalten; die Unfähigkeit, die notwendigen Mineralrechte zu erwerben; Änderungen der Explorationspläne; sowie die Interpretation der Explorationsergebnisse. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.

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