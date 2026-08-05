Klitschko: Neuer Angriff auf Kiew mit ballistischen Raketen

dpa-AFX · Uhr
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KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung sind in der Nacht erneut mit ballistischen Raketen angegriffen worden. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Im Bezirk Obolon sei infolge eines Treffers, mutmaßlich durch eine Rakete, ein Band in einem 20-stöckigen Wohnhaus ausgebrochen. An mehreren Adressen loderten auch Brände in Lagerräumen. Auch ein Bürogebäude wurde den Angaben zufolge getroffen. Die Rettungskräfte seien im Einsatz.

Die Ukraine verteidigt sich seit viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Immer wieder kommt auch die Hauptstadt unter Beschuss. Erst in der Nacht zum Samstag hatte Russland Kiew mit heftigen Angriffen mit ballistischen Raketen überzogen. Dabei wurden mindestens 9 Menschen getötet und mehr als 30 weitere verletzt./gma/DP/zb

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