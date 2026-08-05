KNDS-Verwaltungsratschef: Kein Grund für Verstaatlichung

München/Berlin/Paris, 05. ⁠Aug (Reuters) - KNDS-Verwaltungsratschef Tom Enders hat einer Komplett-Verstaatlichung des deutsch-französischen Panzerbauers eine kategorische Absage erteilt. "Es gibt keine Diskussionen über eine komplette Verstaatlichung von KNDS, und es gibt auch absolut keinen Grund dafür", sagte Enders am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Unsere unmittelbare Priorität bleibt der Börsengang." Das "Handelsblatt" hatte unter ‌Berufung auf Regierungskreise berichtet, Deutschland könne den 50-Prozent-Anteil der beiden deutschen Eigentümerfamilien auch komplett übernehmen, wenn der Börsengang im zweiten Anlauf im Herbst nicht klappe. Das könne ⁠dem Hersteller von "Leopard ⁠2" und "Leclerc" "Sicherheit geben", hieß es in dem Bericht.

"Die finanzielle Lage von KNDS ist äußerst solide, und das Unternehmen verfügt über einen umfangreichen Auftragsbestand", sagte Enders dazu. "Die schnellstmögliche Bearbeitung des Auftragsbestands von KNDS ist die operative Herausforderung für die kommenden Jahre. Staatliche Kontrolle kann dazu nichts beitragen." KNDS hatte den Börsengang im Juli verschoben, weil die Investoren nicht ‌bereit waren, Aktien zu einer Bewertung zu zeichnen, die ‌den Vorstellungen der Familien entsprach. Der ehemalige Airbus-Chef Enders gilt als Verfechter eines Kurses, der den staatlichen Einfluss bei KNDS möglichst schnell zurückdrängen will.

Frankreich und Deutschland hatten sich im Juni verständigt, ⁠dass der Bund 40 Prozent der Anteile an KNDS übernehmen solle, um dort auf Augenhöhe ‌zu agieren. Der französische Staat hält wie ⁠die ehemaligen Eigentümerfamilien von Krauss-Maffei Wegmann (KMW), die 2016 mit der französischen Nexter fusioniert hatte, bisher 50 Prozent und will den Anteil im Zuge des Börsengangs auf 40 Prozent reduzieren. "Diese Vereinbarung bleibt voll gültig", erklärte die Regierung in Paris. "Frankreich und ‌Deutschland wollen weiterhin Mitaktionäre von KNDS werden, ⁠und beide Regierungen setzen ihre Bemühungen fort, ⁠dabei voranzukommen." Die Verhandlungen zwischen den Wegmann-Familien und dem deutschen Staat stellten das Ziel nicht in Frage.

Ein Regierungssprecher in Berlin verwies auf die Äußerungen von Enders. Deutschland sei gemeinsam mit Frankreich an einer erfolgreichen Zukunft von KNDS interessiert. Bisher ist geplant, dass bei dem Börsengang 20 Prozent der Anteile - je zehn Prozent aus deutscher und französischer Hand - bei Investoren platziert werden. Die Wegmann-Familien wollen zwar aussteigen, wenn KNDS an die Börse geht, haben bisher aber nicht erkennen lassen, dass sie es damit besonders ⁠eilig haben.

(Bericht von Alexander HübnerMitarbeit: Christian Krämer und Florence Loeveredigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)