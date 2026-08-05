Lagebesprechung am Abend mit Dobrindt zum Drohnen-Vorfall in Leipzig

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠05. Aug (Reuters) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt schaltet sich in die Ermittlungen nach dem Drohnen-Vorfall am Leipziger Flughafen ‌ein. Das Innenministerium teilte am Mittwoch mit, CSU-Politiker Dobrindt mache am ⁠Abend ⁠eine große Lagebesprechung mit dem sächsischen Innenminister Armin Schuster und den Spitzen der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern.

Die Sichtung ‌eines unbekannten Flugobjekts und ‌der Fund einer Drohne haben in der Nacht zum Mittwoch ⁠den Flugbetrieb am Flughafen Leipzig/Halle lahmgelegt. ‌Zudem stieß eine ⁠Frachtmaschine nach dem Start mit einem unbekannten Objekt zusammen. Die Polizei in Leipzig teilte ‌mit, kurz ⁠vor Mitternacht sei ⁠ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet worden, woraufhin der Flugbetrieb zwischenzeitlich komplett eingestellt wurde.

(Bericht von Markus Wacket, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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