Landwirtschaftsministerium plant aktuell keine Hilfen für Bauern wegen Dürre

Berlin, 05. ⁠Aug (Reuters) - Das CSU-geführte Bundeslandwirtschaftsministerium plant derzeit keine Hilfen für Bauern. Mit Blick auf die aktuelle Dürre sagte ein Sprecher des Ministeriums, die Situation sei ähnlich zu den vergangenen Jahren, es sei kein neues Problem. Die Regierung beobachte die Lage ‌und sei im Austausch mit allen Akteuren. "Aber zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine abschließende Einordnung dazu geben."

Auch das Niedrigwasser auf dem Rhein macht der ⁠Landwirtschaft zu ⁠schaffen. Das treffe die Betriebe nicht auf dem Feld, sondern über die Lieferkette, sagte die Generalsekretärin des Deutschen Bauernverbandes, Stefanie Sabet, der Nachrichtenagentur Reuters. "Wenn Schiffe nur noch einen Bruchteil zuladen können, steigen die Frachtkosten für Getreide, Futter- und Düngemittel." Das drücke zusätzlich auf die ohnehin niedrigen Erzeugerpreise und ‌erhöhe die Betriebsmittelkosten. "Beides zusammen verschärft das Margenproblem in ‌der Landwirtschaft." Die Erzeugerpreise würden unter dem schon schwachen Vorjahresniveau liegen.

Die Lage an der wichtigen Rhein-Engstelle Kaub hat sich zuletzt weiter verschärft: Am Dienstag wurden nur noch ⁠24 Zentimeter gemessen. Damit wurde das historische Tief für einen einzelnen Messwert von ‌Oktober 2018 eingestellt, das für den ⁠Tagesschnitt liegt bei 25 Zentimetern. Neue Rekorde sollen schon in den kommenden Tagen folgen: Bis Samstag soll der Pegelstand auf 17 Zentimeter fallen, wie aus Prognosen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hervorgeht. ‌Die Engstelle Kaub liegt in Rheinland-Pfalz ⁠in der Nähe der Loreley und ⁠ist für die Binnenschifffahrt enorm wichtig.

Der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hat für Donnerstag zu einem Spitzengespräch zum Niedrigwasser nach Bonn geladen. Ein Sprecher des Ministeriums deutete aber an, dass dabei keine Beschlüsse zu erwarten sind. Eingeladen seien unter anderem Vertreter aus der Stahl- und Chemiebranche sowie dem Logistiksektor. Ziel sei es, Herausforderungen zu identifizieren, um diese dann anzugehen. Der Einladung des Ministeriums zufolge sollen die Wirksamkeit bisheriger Maßnahmen erörtert und zusätzliche ⁠Handlungsmöglichkeiten diskutiert werden.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)