Lebensmittelriese Kraft Heinz kommt bei Umbau voran

Bangalore, ⁠05. Aug (Reuters) - Der US-Lebensmittelkonzern Kraft Heinz kommt bei seinem Umbau voran und blickt nicht mehr ganz so pessimistisch auf seinen Jahresumsatz. Die Erlöse dürften ‌im laufenden Jahr um 0,5 bis 2,0 Prozent schrumpfen statt der bislang angenommenen minus 1,5 ⁠bis ⁠minus 3,5 Prozent, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Preiserhöhungen machten das niedrigere Volumen in Nordamerika und anderen Märkten wett. Zuletzt sei es vor allem auf dem Hauptmarkt USA und ‌dort bei Fleischprodukten schlechter gelaufen, ‌sagte Finanzchef Andre Maciel. Das habe Wachstum in Kanada und anderen Märkten nicht ausgleichen können.

Im Frühjahrsquartal ⁠schrumpfte der Umsatz um 1,4 Prozent auf 6,26 ‌Milliarden Dollar. Der Verlust ⁠verringerte sich zugleich um fast ein Drittel auf knapp 5,5 Milliarden Dollar. Hier spielte insbesondere eine Rolle, dass die Abschreibungen ‌geringer ausgefallen seien ⁠als vor Jahresfrist, hieß es. ⁠Unter dem neuen Chef Steve Cahillane setzt der Hersteller von Ketchup der Marke Heinz oder Philadelphia-Frischkäse verstärkt auf proteinreiche Lebensmittel und Elektrolytgetränke, um gesundheitsbewusstere Kunden anzusprechen.

(Bericht von Anuja Bharat Mistry und Alexander Marrow, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)