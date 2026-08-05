LEEF verdoppelt den Q2-Umsatz im Vorjahresvergleich / CSD Berlin



EQS-Media / 05.08.2026 / 10:41 CET/CEST



Potsdam, 5. August 2026 –

Leef wächst in unsicheren politischen Zeiten einfach weiter und trauert wegen des Anschlags auf den CSD

Eigentlich sollte es eine doppelte Feier werden, da LEEF gerade seinen Umsatz im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich exakt verdoppelt hat.

„Haltung ist hot!“ lautete das Motto des Berliner CSD in diesem Jahr – und während für Gleichberechtigung und Sichtbarkeit der LGBTIQA*+ Community demonstriert wird, war auch der Umweltschutz ein wiederkehrendes Thema. Erstmals sollte das Bühnenprogramm prominent am Brandenburger Tor stattfinden. Dort muss natürlich die Verpflegung umweltfreundlich sein:

LEEF Blattwerk

und sein online-Shop

wisefood

, bekannte Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen, statteten die Veranstaltungsgastronomie mit kompostierbarem Palmblattgeschirr aus. Jeder verkaufte Palmblatt-Teller hat dabei eine direkte Wirkung weit über den CSD hinaus: Für jeden Teller schützt LEEF über seine Initiative

LEEF unlimited

einen Quadratmeter Regenwald. In Zusammenarbeit mit dem World Land Trust hat das Unternehmen so schon eine Regenwald-Fläche von über 118 Fußballfeldern vor der Rodung bewahrt.

Dass der Anschlag diesem wichtigen Event ein jähes Ende setzte, lässt uns mit Fassungslosigkeit zurück. Der Berliner CSD war und ist stets viel mehr als eine Veranstaltung von vielen – er ist ein Statement für friedliche Vielfalt in unserer Gesellschaft und in unseren Köpfen. Nachdem die Menschheit mit ihrem Verhalten die biologische Vielfalt schon so massiv reduziert, ist jetzt auch wieder und einmal mehr die gesellschaftliche Vielfalt angegriffen worden.

Auch wenn solche Meldungen in den Finanzkanälen unüblich sind, drücken wir unser Entsetzen und unsere Missachtung solcher Anschläge auch hier aus. Sichtbarkeit und klare Statements sind wichtiger denn je. Und bevor die Tagespoltik dieses verabscheuenswürdige Ereignis wieder verdeckt, möchten wir noch einmal darauf hinweisen.

„Für LEEF ist Diversity kein alleiniges Umwelt- oder Klimaschutzthema. Die Anerkennung von Vielfalt als Chance, Mehrwert und schützenswertes Gut ist universell. Wirtschaft findet nicht im luftleeren Raum statt, wir müssen alle unsere Räume schützen. Deshalb unterstützen wir nicht nur Veranstaltungen wie den CSD, wir stehen inhaltlich für die vertretenen Ideale.“

(Jens Christoph, CEO der LEEF-Gruppe)

Die Verdopplung des Umsatzes im zweiten Quartal (im Vorjahresvergleich) geht dabei fast unter, ist aber dennoch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine wichtige Meldung. Damit wächst LEEF in Faktoren schneller als der Markt, der ebenfalls kräftig zunimmt. Da das starke Wachstum noch abhängig ist von ausreichender Liquidität, hat LEEF eine aktuelle

Anleihe

platziert, die direkt über eine digitale Zeichnungsstrecke erworben werden kann.

Warum Palmblattgeschirr? Palmblatt ist ein nativ klimaneutrales Material für Einweggeschirr. Es wird aus herabgefallenen Blättern der Palme gepresst, ist komplett frei von Zusatzstoffen, benötigt dank des natürlichen Lotuseffekts keinerlei Beschichtung und ist fast so stabil wie Holz, an dessen Optik es auch erinnert. Palmblatt ist vollständig heimkompostierbar und wird zusammen mit Essensresten und Holzbesteck wieder zu Erde. Die Belieferung der Foodstände erfolgt über den unternehmenseigenen Onlineshop

wisefood.eu

.

LEEF Blattwerk hat in diesem Jahr den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen und arbeitet seit vielen Jahren gemeinsam mit der KETERING Veranstaltungs-GmbH daran, bei Großveranstaltungen wie dem Karneval der Kulturen, Rave The Planet, dem Christopher-Street-Day oder der Potsdamer Schlössernacht Plastikprodukte durch Palmblatt zu ersetzen.

LEEF & wisefood – Nachhaltige Lösungen, wachsende Wirkung.

LEEF Blattwerk ist mit den Marken LEEF & wisefood ein bekannter Anbieter zukunftsfähiger Verpackungslösungen und entwickelt und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen – von klimaneutralem Palmblatt über kompostierbare Becher bis hin zu essbaren Trinkhalmen. Als Unternehmen hat LEEF Blattwerk 2026 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Der Vollsortimenter deckt jede Bestellgröße ab: Im eigenen

Onlineshop

, den Amazon-Shops von

LEEF

und

wisefood

, auf Otto, eBay Unite und Metro, oder über weltweite Paletten- und Containerlieferungen.

Mit essbarem Geschirr und internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen setzen LEEF und wisefood neue Standards für Verpackungen – ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg.

Für Interviews stehen wir gerne zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das

LEEF Presskit

oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg |

diana

@leef.bio

| +49 331 2361780 |

www.leef.bio

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Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Leef Blattwerk GmbH Dortustraße 48 14467 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 236 178-0 E-Mail: info@leef.bio Internet: www.leef.bio ISIN: DE000A352ER1 WKN: A352ER Börsen: Freiverkehr in Frankfurt LEI Code: 391200UNMNTNVYWIDU41 EQS News ID: 2377898

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