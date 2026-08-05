Was bewegt die Aktie?

Die Aktie steigt nur leicht, obwohl der Gesamtmarkt deutlich fester läuft. Das zeigt, dass Anleger noch keine klare Wachstumsfantasie einpreisen. Gleichzeitig steht die Bewertung auf dem niedrigsten Niveau der vergangenen füf Jahre. Für Value-Investoren entsteht dadurch eine interessante Ausgangslage.

McDonald's Umsatz steigt um vier Prozent, bleibt aber unter den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreicht 2,38 Dollar und liegt sechs Cent über dem Konsens. Damit fällt das Quartal nicht schlecht aus, aber auch nicht stark genug für eine dynamische Neubewertung.

Die vergleichbaren Umsätze erklären die Zurückhaltung. Weltweit steigen sie um 1,3 Prozent, erwartet waren 1,5 Prozent. In den USA legt der vergleichbare Umsatz um 0,8 Prozent zu, der Konsens lag bei 0,9 Prozent. In den internationalen entwickelten Lizenzmärkten steigt der Wert um 1,9 Prozent nach erwarteten 2,1 Prozent.

Die Gewinnseite bleibt stabil. Das verhindert eine größere Enttäuschung und stützt die Aktie trotz mauer Umsatzdynamik.

Charttechnik

Solange die Aktie nicht unter die Marke von 260 Dollar fällt, spricht viel für eine laufende Bodenbildung. Die Bewertung ist niedrig, das Unternehmen wächst weiter und die Dividendenrendite liegt bei rund 2,8 Prozent.

Martins Einschätzung

McDonald's ist im Moment keine Momentum-Aktie. Für Anleger, die auf Bewertung und Dividende schauen, kann das aktuelle Niveau aber interessant sein. Die Marke von 260 Dollar bleibt der zentrale Bereich.