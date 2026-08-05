Mutmaßlicher Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig

- von ⁠Markus Wacket

Berlin/Düsseldorf, 05. Aug (Reuters) - Ein mutmaßlicher Anschlagsversuch mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle hat die Sicherheitsbehörden alarmiert. Nach dem Vorfall in der Nacht zum Mittwoch übernahmen die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das sächsische Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen. Der "Bild"-Zeitung ‌zufolge wurde die Drohne in unmittelbarer Nähe zu ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt. Zudem ist den Behörden zufolge eine Frachtmaschine in der Nähe des ⁠Airports in ⁠der Luft mit einem "unbekannten Flugobjekt" zusammengestoßen und wurde leicht beschädigt. Der Flughafen gehört zur kritischen Infrastruktur und ist wichtiges Fracht-Drehkreuz auch für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine, nachdem sie 2022 von Russland überfallen wurde.

Ein Mitarbeiter des Flughafens habe die Drohne mit der Sprengvorrichtung im Sicherheitsbereich in ‌der Nähe der Südpiste entdeckt, teilte das ‌Landeskriminalamt Sachsen mit. Daraufhin sei der Flugbetrieb zunächst komplett eingestellt worden. Mit Unterstützung der Bundespolizei und eines Sprengstoffroboters sei der Gegenstand untersucht worden. Spezialisten für ⁠unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) hätten anschließend den Zünder entfernt. Eine Explosion sei ‌nur unterblieben, weil der Zünder defekt ⁠gewesen sei, berichtete die "Bild"-Zeitung. Ein Test auf Nitrate sei positiv verlaufen.

DHL-MASCHINE KOLLIDIERT MIT "UNBEKANNTEM FLUGOBJEKT"

Die Ermittler bestätigten zudem, dass eine DHL-Frachtmaschine nach dem Start mit einem "mutmaßlich zweiten unbekannten Flugobjekt" zusammengestoßen sei. Die ‌Maschine musste wegen der zuvor ⁠erfolgten Sperrung der Landebahn durchstarten. Sie ⁠konnte sicher in Hannover landen, wo leichte Beschädigungen festgestellt wurden. Die Polizei in Niedersachsen stuft den Vorfall laut "Bild" als Staatsschutzdelikt ein und schließt Sabotage nicht aus.

Der Chef des Logistikkonzerns DHL, Tobias Meyer, sprach von einem Zwischenfall mit "durchaus spürbaren" betrieblichen Auswirkungen. Die Nordpiste wurde noch in der Nacht wieder freigegeben, während die Südpiste gesperrt blieb. Diese sollte den Behörden zufolge am Mittwoch ohnehin wegen Wartungsarbeiten nicht genutzt ⁠werden.

(Weiterer Reporter: Matthias Inverardi, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)