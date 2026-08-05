Mutmaßlicher Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig

- von ⁠Markus Wacket

Berlin/Düsseldorf, 05. Aug (Reuters) - Ein mutmaßlicher Anschlagsversuch mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle hat die Sicherheitsbehörden alarmiert. Nach dem Vorfall in der Nacht zum Mittwoch übernahmen die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das sächsische Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen. Der "Bild"-Zeitung zufolge wurde die Drohne neben ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt. Zudem ist den ‌Behörden zufolge eine Frachtmaschine in der Nähe des Airports in der Luft mit einem "unbekannten Flugobjekt" zusammengestoßen und wurde leicht beschädigt.

Der Flughafen ist ein wichtiges Fracht-Drehkreuz auch für militärische ⁠Hilfslieferungen für die ⁠Ukraine, nachdem sie 2022 von Russland überfallen worden war. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt unterbrach seinen Italien-Urlaub und wollte sich am Mittwochabend in Leipzig mit Bundespolizeipräsident Dieter Romann und Verfassungsschutzchef Sinan Selen ein Bild der Lage machen.

Ein Mitarbeiter des Flughafens habe die Drohne mit der Sprengvorrichtung im Sicherheitsbereich in der Nähe der Südpiste entdeckt, teilte das Landeskriminalamt Sachsen mit. Daraufhin ‌sei der Flugbetrieb zunächst komplett eingestellt worden. Mit Unterstützung ‌der Bundespolizei und eines Sprengstoffroboters sei der Gegenstand untersucht worden. Spezialisten für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) hätten anschließend den Zünder entfernt. Eine Explosion sei nur unterblieben, weil der Zünder defekt gewesen sei, ⁠berichtete die "Bild"-Zeitung. Ein Test auf Nitrate sei positiv verlaufen.

DHL-MASCHINE KOLLIDIERT MIT "UNBEKANNTEM FLUGOBJEKT"

Die Ermittler bestätigten zudem, ‌dass eine DHL-Frachtmaschine nach dem Start mit einem "mutmaßlich ⁠zweiten unbekannten Flugobjekt" zusammengestoßen sei. Die Maschine musste wegen der zuvor erfolgten Sperrung der Landebahn durchstarten. Sie konnte sicher in Hannover landen, wo leichte Beschädigungen festgestellt wurden. Die Polizei in Niedersachsen stuft den Vorfall laut "Bild" als Staatsschutzdelikt ein und schließt ‌Sabotage nicht aus.

Der Chef des Logistikkonzerns DHL, ⁠Tobias Meyer, sprach von einem Zwischenfall mit "durchaus ⁠spürbaren" betrieblichen Auswirkungen. Die Nordpiste wurde noch in der Nacht wieder freigegeben, während die Südpiste gesperrt blieb. Diese sollte den Behörden zufolge am Mittwoch ohnehin wegen Wartungsarbeiten nicht genutzt werden.

"Der Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle ist ein Weckruf", erklärte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel vom Airportverband ADV: "Flughäfen sind sicherheitsrelevante Einrichtungen und bedürfen des bestmöglichen Schutzes." Drohnenabwehrsysteme müssten jetzt schnellstmöglich installiert und vollständig einsatzbereit gemacht werden. Aktuell warteten die Flughäfen in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Leipzig/Halle und Köln/Bonn noch auf die vom Bundesinnenministerium zugesagte Ausstattung mit Systemen zur ⁠Detektion und Abwehr von Drohnen.

(Weiterer Reporter: Matthias Inverardi und Klaus Lauer, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)