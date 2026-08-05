Nasdaq-100 Index® - „false breaks are followed by fast moves”…
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„false breaks are followed by fast moves”…
… so lautet eine sehr alte Tradingweisheit. Die Gretchenfrage ist aktuell, ob diese bekannte Tradingweisheit derzeit den entscheidenden Fingerzeig für den Nasdaq-100® liefert. Dank der Rückeroberung des Tiefs von Juni bei 28.197 Punkten hat das Technologiebarometer die zuvor ausgeprägte Topbildung negiert (siehe Chart). Damit sind die formalen Anforderungen an einen Fehlausbruch gen Süden erfüllt. Zur Erinnerung: Ende März diente ein vergleichbarer „false break“ als Katalysator für die bemerkenswerte Q2-Rally. Gegen eine Wiederholung dieses Musters hätten die Bullen vermutlich nichts einzuwenden. Neben der 50-Tage-Linie (akt. bei 29.387 Punkten) rückt vor allem der Korrekturtrend seit Anfang Juni (akt. bei 29.768 Punkten) in den Blickpunkt. Gelingt der Sprung über die beschriebene Trendlinie, kann die jüngste Verschnaufpause letztlich als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Perspektivisch würde eine abgeschlossene Konsolidierungsflagge sogar auf ein neues Allzeithoch jenseits der bisherigen Rekordmarke von 30.762 Punkten hoffen lassen. Um kein doppeltes „false break“ zu riskieren, sollte der Nasdaq-100® in Zukunft die 28.000er-Marke nicht mehr unterschreiten.
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… so lautet eine sehr alte Tradingweisheit. Die Gretchenfrage ist aktuell, ob diese bekannte Tradingweisheit derzeit den entscheidenden Fingerzeig für den Nasdaq-100® liefert. Dank der Rückeroberung des Tiefs von Juni bei 28.197 Punkten hat das Technologiebarometer die zuvor ausgeprägte Topbildung negiert (siehe Chart). Damit sind die formalen Anforderungen an einen Fehlausbruch gen Süden erfüllt. Zur Erinnerung: Ende März diente ein vergleichbarer „false break“ als Katalysator für die bemerkenswerte Q2-Rally. Gegen eine Wiederholung dieses Musters hätten die Bullen vermutlich nichts einzuwenden. Neben der 50-Tage-Linie (akt. bei 29.387 Punkten) rückt vor allem der Korrekturtrend seit Anfang Juni (akt. bei 29.768 Punkten) in den Blickpunkt. Gelingt der Sprung über die beschriebene Trendlinie, kann die jüngste Verschnaufpause letztlich als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Perspektivisch würde eine abgeschlossene Konsolidierungsflagge sogar auf ein neues Allzeithoch jenseits der bisherigen Rekordmarke von 30.762 Punkten hoffen lassen. Um kein doppeltes „false break“ zu riskieren, sollte der Nasdaq-100® in Zukunft die 28.000er-Marke nicht mehr unterschreiten.
Nasdaq-100 Index® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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