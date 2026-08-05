Nato-Sprecher: Drohne nahe ukrainischem Flugzeug

LEIPZIG/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Am Leipziger Flughafen ist eine Drohne nach Angaben eines Nato-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs gesichtet worden. Die Polizei habe das Fluggerät in der Nacht gesichert. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen vom Morgen sollen an der Drohne Sprengstoff und ein Zünder befestigt gewesen sein, zuvor berichtete die "Bild" über den Vorfall./cn/DP/jha