Preis für Brent-Öl unter 79 Dollar

Ölpreise fallen dritten Tag in Folge

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Ölbohrtürme auf einer Wiese.
Quelle: Adobe.com/larisa
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(dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gefallen. Nach dem starken Rückgang vom Vortag mit der Hoffnung auf eine Einigung im Irankrieg ging es mit den Notierungen am Ölmarkt aber nur noch leicht nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 78,84 US-Dollar gehandelt und damit mehr als ein halbes Prozent tiefer als am Vortag.

Wie das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete, sollen die USA, der Iran und der Oman kurz vor einer vorübergehenden Vereinbarung zur Öffnung der Schifffahrtsroute durch die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus stehen. Die US-Regierung strebe eine entsprechende Ankündigung für den späteren Verlauf des Mittwochs an. Der Vorschlag soll demnach vorsehen, dass keine Maut oder Gebühren erhoben werden.

Bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung einer Vereinbarung. "Knackpunkte dürften die künftige Kontrolle über die Schifffahrtswege sein sowie die Ausgestaltung der Verhandlungen über ein neues Nuklearabkommen", heißt es in einer Einschätzung von Experten der Dekabank.

Zuletzt hatte sich US-Präsident Donald Trump optimistisch zu einem möglichen Abkommen gezeigt und vor Reporter erklärt, dass die Verhandlungen "sehr gut voran" kämen. Demnach seien in Kürze weitere Informationen zu erwarten./jkr/jha/

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