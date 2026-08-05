Original-Research: Bertrandt AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Bertrandt AG - von Montega AG

05.08.2026 / 13:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Bertrandt AG

     Unternehmen:               Bertrandt AG
     ISIN:                      DE0005232805

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.08.2026
     Kursziel:                  18,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach ; Mustafa Hidir

Q3: Operative Erholung setzt sich auf niedrigem Niveau fort

Bertrandt hat Anfang der Woche Zahlen für das dritte Quartal 2025/26
vorgelegt, die auf Umsatzseite erwartungsgemäß schwach ausfielen,
ergebnisseitig jedoch eine weitere Verbesserung gegenüber dem Vorjahr
zeigen. Die anhaltende Zurückhaltung der OEMs bei kurzfristigen
Projektabrufen belastete die Auslastung weiterhin, während das
Fit-for-Future-Programm zunehmend Wirkung entfaltet. Positiv hervorzuheben
sind zudem der starke Auftragseingang sowie die anhaltend dynamische
Entwicklung im Aerospace- und Defence-Geschäft.

[Tabelle]

Nachfrage bleibt kurzfristig verhalten, sequenzielle Umsatzentwicklung
verbessert sich: Die Gesamtleistung ging im dritten Quartal um 4,7% yoy auf
214,9 Mio. EUR zurück und lag damit im Rahmen unserer Erwartungen. Positiv
werten wir jedoch die sequenzielle Stabilisierung der Umsatzentwicklung,
nachdem der Rückgang im ersten Quartal noch bei 12,2% und im zweiten Quartal
bei 10,9% gelegen hatte. Ursächlich für das weiterhin schwache Marktumfeld
sind vor allem die rückläufigen F&E-Ausgaben der deutschen OEMs infolge
umfangreicher Restrukturierungsprogramme und Stellenstreichungen, wodurch
die Ausgaben für externe Entwicklungsdienstleistungen kurzfristig
zurückgefahren wurden. Gleichzeitig berichtet Bertrandt von einem deutlich
gestiegenen Auftragseingang, der sowohl über dem Vorjahresniveau als auch
deutlich oberhalb der erzielten Gesamtleistung lag. Dies spricht für eine
weiterhin intakte Nachfrage, deren Umsetzung sich jedoch zeitlich verzögert.
Positiv entwickelte sich erneut das Geschäft mit Kunden aus dem
Defence-Bereich. Da sich der Markt für Entwicklungsdienstleistungen im
Verteidigungsbereich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, sehen
wir hier auch langfristig erhebliches Wachstumspotenzial. Für das vierte
Quartal erwarten wir erstmals wieder eine Gesamtleistung leicht oberhalb des
Vorjahresniveaus.

F³-Programm sorgt für deutliche Ergebnisverbesserung: Trotz der weiterhin
niedrigen Auslastung verbesserte sich das EBIT im saisonal schwachen dritten
Quartal deutlich auf -15,8 Mio. EUR (Q3 24/25: -24,6 Mio. EUR). Wesentlicher
Treiber bleibt das konsequent umgesetzte Fit-for-Future-Programm, dessen
annualisierte Einsparungen mit über 120 Mio. EUR inzwischen deutlich über
dem ursprünglich kommunizierten Zielkorridor von 70 bis 90 Mio. EUR liegen.
Zusätzlich wurde das Maßnahmenpaket nochmals erweitert. Die Mitarbeiterzahl
sank binnen Jahresfrist um rund 9% auf 11.537 Beschäftigte und die
Gesellschaft plant im zweiten Halbjahr weitere Kosteneinsparungen von rund
15 Mio. EUR gegenüber dem ersten Halbjahr zu realisieren. Zusammen mit einer
höheren Zahl an Arbeitstagen und der saisonal üblichen Belebung im
Schlussquartal erwarten wir daher eine deutliche Verbesserung des operativen
Ergebnisses im vierten Quartal (MONe Q4 EBIT: +8,0 Mio. EUR).

Fazit: Bertrandt befindet sich weiterhin in einem schwierigen Marktumfeld,
zeigt jedoch operative Fortschritte. Die Kombination aus einem signifikant
gestiegenen Auftragseingang, der konsequenten Umsetzung des F³-Programms und
dem dynamischen Wachstum im Defence-Geschäft stimmt uns zunehmend
zuversichtlich, dass das Unternehmen von einer zukünftigen Normalisierung
der Projektvergaben profitieren wird. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
bei einem konstanten Kursziel von 18,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=08089a8c59e95a169419bc7145901f80

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=33857623-90bd-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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