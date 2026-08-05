Original-Research: Bertrandt AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Bertrandt AG - von Montega AG 05.08.2026 / 13:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Bertrandt AG Unternehmen: Bertrandt AG ISIN: DE0005232805 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.08.2026 Kursziel: 18,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach ; Mustafa Hidir Q3: Operative Erholung setzt sich auf niedrigem Niveau fort Bertrandt hat Anfang der Woche Zahlen für das dritte Quartal 2025/26 vorgelegt, die auf Umsatzseite erwartungsgemäß schwach ausfielen, ergebnisseitig jedoch eine weitere Verbesserung gegenüber dem Vorjahr zeigen. Die anhaltende Zurückhaltung der OEMs bei kurzfristigen Projektabrufen belastete die Auslastung weiterhin, während das Fit-for-Future-Programm zunehmend Wirkung entfaltet. Positiv hervorzuheben sind zudem der starke Auftragseingang sowie die anhaltend dynamische Entwicklung im Aerospace- und Defence-Geschäft. [Tabelle] Nachfrage bleibt kurzfristig verhalten, sequenzielle Umsatzentwicklung verbessert sich: Die Gesamtleistung ging im dritten Quartal um 4,7% yoy auf 214,9 Mio. EUR zurück und lag damit im Rahmen unserer Erwartungen. Positiv werten wir jedoch die sequenzielle Stabilisierung der Umsatzentwicklung, nachdem der Rückgang im ersten Quartal noch bei 12,2% und im zweiten Quartal bei 10,9% gelegen hatte. Ursächlich für das weiterhin schwache Marktumfeld sind vor allem die rückläufigen F&E-Ausgaben der deutschen OEMs infolge umfangreicher Restrukturierungsprogramme und Stellenstreichungen, wodurch die Ausgaben für externe Entwicklungsdienstleistungen kurzfristig zurückgefahren wurden. Gleichzeitig berichtet Bertrandt von einem deutlich gestiegenen Auftragseingang, der sowohl über dem Vorjahresniveau als auch deutlich oberhalb der erzielten Gesamtleistung lag. Dies spricht für eine weiterhin intakte Nachfrage, deren Umsetzung sich jedoch zeitlich verzögert. Positiv entwickelte sich erneut das Geschäft mit Kunden aus dem Defence-Bereich. Da sich der Markt für Entwicklungsdienstleistungen im Verteidigungsbereich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, sehen wir hier auch langfristig erhebliches Wachstumspotenzial. Für das vierte Quartal erwarten wir erstmals wieder eine Gesamtleistung leicht oberhalb des Vorjahresniveaus. F³-Programm sorgt für deutliche Ergebnisverbesserung: Trotz der weiterhin niedrigen Auslastung verbesserte sich das EBIT im saisonal schwachen dritten Quartal deutlich auf -15,8 Mio. EUR (Q3 24/25: -24,6 Mio. EUR). Wesentlicher Treiber bleibt das konsequent umgesetzte Fit-for-Future-Programm, dessen annualisierte Einsparungen mit über 120 Mio. EUR inzwischen deutlich über dem ursprünglich kommunizierten Zielkorridor von 70 bis 90 Mio. EUR liegen. Zusätzlich wurde das Maßnahmenpaket nochmals erweitert. Die Mitarbeiterzahl sank binnen Jahresfrist um rund 9% auf 11.537 Beschäftigte und die Gesellschaft plant im zweiten Halbjahr weitere Kosteneinsparungen von rund 15 Mio. EUR gegenüber dem ersten Halbjahr zu realisieren. Zusammen mit einer höheren Zahl an Arbeitstagen und der saisonal üblichen Belebung im Schlussquartal erwarten wir daher eine deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses im vierten Quartal (MONe Q4 EBIT: +8,0 Mio. EUR). Fazit: Bertrandt befindet sich weiterhin in einem schwierigen Marktumfeld, zeigt jedoch operative Fortschritte. Die Kombination aus einem signifikant gestiegenen Auftragseingang, der konsequenten Umsetzung des F³-Programms und dem dynamischen Wachstum im Defence-Geschäft stimmt uns zunehmend zuversichtlich, dass das Unternehmen von einer zukünftigen Normalisierung der Projektvergaben profitieren wird. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem konstanten Kursziel von 18,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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