Original-Research: CENIT AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: CENIT AG - von GBC AG 05.08.2026 / 09:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 14,15 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Starker Ergebnisanstieg im 1.HJ 2026 erreicht; Sichere Kapitalerhöhung zum ISR-Erwerb; Nach KE niedrigeres Kursziel von 14,15 EUR Nachdem die CENIT AG im ersten Quartal noch ein leichtes Umsatzwachstum von 1,9 % auf 52,47 Mio. EUR erzielt hatte, lagen die Umsätze im zweiten Quartal mit 52,19 Mio. EUR nahezu exakt auf dem Niveau des Vorjahres (Q2 25: 52,20 Mio. EUR). In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 erwirtschaftete die Gesellschaft damit einen Umsatz von 104,66 Mio. EUR (VJ: 103,71 Mio. EUR) und verzeichnete damit einen marginalen Umsatzanstieg von 0,9 %. Diese Entwicklung liegt im Rahmen der Erwartungen, insbesondere vor dem Hintergrund der vom Management in Aussicht gestellten Gesamtjahresumsätze in Höhe von 210 Mio. EUR, die einer seitwärts gerichteten Entwicklung gegenüber den Vorjahresumsätzen (2025: 209,51 Mio. EUR) gleichkommen würden. Flankierend zum Anstieg der margenstarken Umsätze profitierte die Gesellschaft von den umgesetzten Kostensparmaßnahmen. Insbesondere die im Rahmen des Restrukturierungsprogramms "Project Performance" erfolgte Reduzierung der Belegschaft führte zu einem spürbaren Rückgang des Personalaufwands auf 46,72 Mio. EUR (VJ: 52,30 Mio. EUR). Trotz des leichten Umsatzwachstum verbesserte sich das EBITDA signifikant auf 8,52 Mio. EUR (VJ: 1,20 Mio. EUR). Damit wurde ein neuer Halbjahresrekordwert erreicht. Die EBITDA-Marge von 8,1 % (VJ: 1,2 %) knüpft an die alten historischen Niveaus an, als die Gesellschaft vor dem Keonys-Erwerb einen deutlich niedrigeren Anteil margenschwächerer Handelsumsätze ausgewiesen hatte. Die Gesellschaft hat am 07.07.2026 eine geplante Kapitalerhöhung angekündigt, deren Bezugsangebot am 03.08.2026 gestartet wurde. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden 1,67 Mio. neue Aktien angeboten, was 20 % des aktuellen Aktienbestandes entspricht. Dementsprechend liegt das Bezugsverhältnis bei 5:1, der Bezugspreis je Aktie bei 6,50 EUR. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf 10,88 Mio. EUR. Von der Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE liegt eine Verpflichtungserklärung vor, ihre Bezugsrechte vollständig auszuüben und nicht von den anderen Aktionären bezogene Aktien zu erwerben. Faktisch ist die Kapitalerhöhung damit gesichert. Die zufließenden Mittel sollen für den Erwerb der ausstehenden 25,1 %-Anteile an der ISR Information Products AG (ISR) verwendet werden. Ein konkreter Kaufpreis wird nicht genannt, er bewegt sich jedoch im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Die dem EIM-Segment zugeordnete ISR wurde im Geschäftsjahr 2022 erworben. Für den Erwerb der initialen 74,9 % wurden 27,88 Mio. EUR gezahlt. Zudem lagen Vereinbarungen für den Erwerb der verbleibenden Anteile vor. Seit dem 01.04.2026 können die ISR-Minderheitsgesellschafter ihre Verkaufsoption (Short-Put-Option aus Sicht der CENIT AG) durchsetzen, wodurch für die CENIT AG eine Kaufverpflichtung entsteht. Unserer Ansicht nach haben die Minderheitsaktionäre von dieser Option Gebrauch gemacht. Gemäß dem Geschäftsbericht des abgelaufenen Geschäftsjahres 2025 hat die ISR im Jahr 2025 ein Nachsteuerergebnis in Höhe von 3,45 Mio. EUR erwirtschaftet. Rechnerisch entfielen darauf Minderheitenanteile in Höhe von 0,87 Mio. EUR. Durch den vollständigen Erwerb dürfte das Nachsteuerergebnis der CENIT künftig somit jährlich um etwa 1,0 Mio. EUR höher ausfallen. Gemessen am Kaufpreis im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, der unserer Annahme nach in etwa dem Niveau der Kapitalerhöhung entspricht, ergibt sich ein rechnerisches KGV von 11. Auch mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2026 hat die CENIT AG die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Dabei wird unverändert mit einem Konzernumsatz in Höhe von mindestens 210 Mio. EUR und einem EBITDA in Höhe von mindestens 18,0 Mio. EUR gerechnet. Ausgehend von den erreichten Werten des ersten Halbjahres erscheint die bestätigte Prognose sehr gut erreichbar. Während auf Umsatz-Ebene bereits in den ersten sechs Monaten mehr als 50 % des für das Gesamtjahr in Aussicht gestellten Umsatzniveaus erreicht wurden, müsste im zweiten Halbjahr ein weiterer Ergebnisanstieg erzielt werden. Aufgrund der für die Gesellschaft typischen Umsatz- und Ergebnisverteilung mit dem Schwerpunkt im letzten Jahresquartal stufen wir die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung als sehr hoch ein. Daher bestätigen wir unsere Schätzungen, die ohnehin leicht über den kommunizierten Mindestwerten der Guidance liegen. Wir rechnen mit Umsatzerlösen in Höhe von 214,74 Mio. EUR und einem EBITDA in Höhe von 19,13 Mio. EUR. Auch die Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre haben wir unverändert gelassen. Veränderungen ergeben sich jedoch auf Ebene des Nachsteuerergebnisses, welches den Wegfall der Minderheitenanteile für die ISR Information Products AG berücksichtigt. Wir gehen von einem Abschluss der Transaktion im vierten Quartal 2026 aus, sodass der Effekt auf das Nachsteuerergebnis in diesem Geschäftsjahr begrenzt bleibt. Ab dem kommenden Geschäftsjahr rechnen wir mit dem Wegfall von Minderheitenanteilen in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR pro Jahr. Dies haben wir entsprechend in unseren Schätzungen des Nachsteuerergebnisses der kommenden Geschäftsjahre berücksichtigt. Der sich aus der höheren Aktienzahl ergebende Verwässerungseffekt geht jedoch mit einem niedrigeren Ergebnis je Aktie einher. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel von 14,15 EUR je Aktie (alt: 16,00 EUR) ermittelt. Der Rückgang des Kursziels ist nahezu ausschließlich auf den Verwässerungseffekt im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung zurückzuführen. Zwar haben wir einen höheren Unternehmenswert in Höhe von 142,07 Mio. EUR (alt: 133,90 Mio. EUR) ermittelt, dieser verteilt sich jedoch auf 10,04 Mio. Aktien (alt: 8,37 Mio. Aktien). Die Kapitalerhöhung sowie die Bezahlung des Kaufpreises dürften netto zu einem leichten Rückgang der liquiden Mittel führen. Allerdings hat der Roll-Over-Effekt (neuer Kurszielhorizont: 30.06.2027) zu einem Anstieg des fairen Wertes geführt. Dieser hat sogar den wertmindernden Effekt aus der Erhöhung des risikolosen Zinssatzes auf 3,5 % (alt: 3,0 %) kompensiert. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Fertigstellung: 05.08.2026 (8:03 Uhr) Erste Weitergabe: 05.08.2026 (09:30 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=e4da6ae8-9095-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2377416 05.08.2026 CET/CEST °