Original-Research: CENIT AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: CENIT AG - von GBC AG

05.08.2026 / 09:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu CENIT AG

     Unternehmen:               CENIT AG
     ISIN:                      DE0005407100

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  14,15 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Starker Ergebnisanstieg im 1.HJ 2026 erreicht; Sichere Kapitalerhöhung zum
ISR-Erwerb; Nach KE niedrigeres Kursziel von 14,15 EUR

Nachdem die CENIT AG im ersten Quartal noch ein leichtes Umsatzwachstum von
1,9 % auf 52,47 Mio. EUR erzielt hatte, lagen die Umsätze im zweiten Quartal
mit 52,19 Mio. EUR nahezu exakt auf dem Niveau des Vorjahres (Q2 25: 52,20
Mio. EUR). In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 erwirtschaftete die
Gesellschaft damit einen Umsatz von 104,66 Mio. EUR (VJ: 103,71 Mio. EUR) und
verzeichnete damit einen marginalen Umsatzanstieg von 0,9 %. Diese
Entwicklung liegt im Rahmen der Erwartungen, insbesondere vor dem
Hintergrund der vom Management in Aussicht gestellten Gesamtjahresumsätze in
Höhe von 210 Mio. EUR, die einer seitwärts gerichteten Entwicklung gegenüber
den Vorjahresumsätzen (2025: 209,51 Mio. EUR) gleichkommen würden.

Flankierend zum Anstieg der margenstarken Umsätze profitierte die
Gesellschaft von den umgesetzten Kostensparmaßnahmen. Insbesondere die im
Rahmen des Restrukturierungsprogramms "Project Performance" erfolgte
Reduzierung der Belegschaft führte zu einem spürbaren Rückgang des
Personalaufwands auf 46,72 Mio. EUR (VJ: 52,30 Mio. EUR). Trotz des leichten
Umsatzwachstum verbesserte sich das EBITDA signifikant auf 8,52 Mio. EUR (VJ:
1,20 Mio. EUR). Damit wurde ein neuer Halbjahresrekordwert erreicht. Die
EBITDA-Marge von 8,1 % (VJ: 1,2 %) knüpft an die alten historischen Niveaus
an, als die Gesellschaft vor dem Keonys-Erwerb einen deutlich niedrigeren
Anteil margenschwächerer Handelsumsätze ausgewiesen hatte.

Die Gesellschaft hat am 07.07.2026 eine geplante Kapitalerhöhung
angekündigt, deren Bezugsangebot am 03.08.2026 gestartet wurde. Im Rahmen
der Kapitalerhöhung werden 1,67 Mio. neue Aktien angeboten, was 20 % des
aktuellen Aktienbestandes entspricht. Dementsprechend liegt das
Bezugsverhältnis bei 5:1, der Bezugspreis je Aktie bei 6,50 EUR. Der
Bruttoemissionserlös beläuft sich auf 10,88 Mio. EUR. Von der Hauptaktionärin
PRIMEPULSE SE liegt eine Verpflichtungserklärung vor, ihre Bezugsrechte
vollständig auszuüben und nicht von den anderen Aktionären bezogene Aktien
zu erwerben. Faktisch ist die Kapitalerhöhung damit gesichert.

Die zufließenden Mittel sollen für den Erwerb der ausstehenden 25,1
%-Anteile an der ISR Information Products AG (ISR) verwendet werden. Ein
konkreter Kaufpreis wird nicht genannt, er bewegt sich jedoch im niedrigen
zweistelligen Millionenbereich. Die dem EIM-Segment zugeordnete ISR wurde im
Geschäftsjahr 2022 erworben. Für den Erwerb der initialen 74,9 % wurden
27,88 Mio. EUR gezahlt. Zudem lagen Vereinbarungen für den Erwerb der
verbleibenden Anteile vor. Seit dem 01.04.2026 können die
ISR-Minderheitsgesellschafter ihre Verkaufsoption (Short-Put-Option aus
Sicht der CENIT AG) durchsetzen, wodurch für die CENIT AG eine
Kaufverpflichtung entsteht. Unserer Ansicht nach haben die
Minderheitsaktionäre von dieser Option Gebrauch gemacht.

Gemäß dem Geschäftsbericht des abgelaufenen Geschäftsjahres 2025 hat die ISR
im Jahr 2025 ein Nachsteuerergebnis in Höhe von 3,45 Mio. EUR erwirtschaftet.
Rechnerisch entfielen darauf Minderheitenanteile in Höhe von 0,87 Mio. EUR.
Durch den vollständigen Erwerb dürfte das Nachsteuerergebnis der CENIT
künftig somit jährlich um etwa 1,0 Mio. EUR höher ausfallen. Gemessen am
Kaufpreis im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, der unserer Annahme
nach in etwa dem Niveau der Kapitalerhöhung entspricht, ergibt sich ein
rechnerisches KGV von 11.

Auch mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2026 hat die CENIT AG die
Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Dabei wird
unverändert mit einem Konzernumsatz in Höhe von mindestens 210 Mio. EUR und
einem EBITDA in Höhe von mindestens 18,0 Mio. EUR gerechnet. Ausgehend von den
erreichten Werten des ersten Halbjahres erscheint die bestätigte Prognose
sehr gut erreichbar. Während auf Umsatz-Ebene bereits in den ersten sechs
Monaten mehr als 50 % des für das Gesamtjahr in Aussicht gestellten
Umsatzniveaus erreicht wurden, müsste im zweiten Halbjahr ein weiterer
Ergebnisanstieg erzielt werden. Aufgrund der für die Gesellschaft typischen
Umsatz- und Ergebnisverteilung mit dem Schwerpunkt im letzten Jahresquartal
stufen wir die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung als sehr hoch ein.

Daher bestätigen wir unsere Schätzungen, die ohnehin leicht über den
kommunizierten Mindestwerten der Guidance liegen. Wir rechnen mit
Umsatzerlösen in Höhe von 214,74 Mio. EUR und einem EBITDA in Höhe von 19,13
Mio. EUR. Auch die Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre haben wir
unverändert gelassen. Veränderungen ergeben sich jedoch auf Ebene des
Nachsteuerergebnisses, welches den Wegfall der Minderheitenanteile für die
ISR Information Products AG berücksichtigt. Wir gehen von einem Abschluss
der Transaktion im vierten Quartal 2026 aus, sodass der Effekt auf das
Nachsteuerergebnis in diesem Geschäftsjahr begrenzt bleibt. Ab dem kommenden
Geschäftsjahr rechnen wir mit dem Wegfall von Minderheitenanteilen in Höhe
von ca. 1,0 Mio. EUR pro Jahr. Dies haben wir entsprechend in unseren
Schätzungen des Nachsteuerergebnisses der kommenden Geschäftsjahre
berücksichtigt. Der sich aus der höheren Aktienzahl ergebende
Verwässerungseffekt geht jedoch mit einem niedrigeren Ergebnis je Aktie
einher.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel von
14,15 EUR je Aktie (alt: 16,00 EUR) ermittelt. Der Rückgang des Kursziels ist
nahezu ausschließlich auf den Verwässerungseffekt im Zusammenhang mit der
Kapitalerhöhung zurückzuführen. Zwar haben wir einen höheren
Unternehmenswert in Höhe von 142,07 Mio. EUR (alt: 133,90 Mio. EUR) ermittelt,
dieser verteilt sich jedoch auf 10,04 Mio. Aktien (alt: 8,37 Mio. Aktien).
Die Kapitalerhöhung sowie die Bezahlung des Kaufpreises dürften netto zu
einem leichten Rückgang der liquiden Mittel führen. Allerdings hat der
Roll-Over-Effekt (neuer Kurszielhorizont: 30.06.2027) zu einem Anstieg des
fairen Wertes geführt. Dieser hat sogar den wertmindernden Effekt aus der
Erhöhung des risikolosen Zinssatzes auf 3,5 % (alt: 3,0 %) kompensiert. Wir
vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=66d88ea3460de5851dab3063cef3c926

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Fertigstellung: 05.08.2026 (8:03 Uhr)
Erste Weitergabe: 05.08.2026 (09:30 Uhr)

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