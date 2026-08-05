Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA - von Sphene Capital GmbH

05.08.2026 / 08:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Mutares SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE000A2NB650

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      05.08.2026
     Kursziel:                  EUR 49,30 (bislang: EUR 49,40)
     Kursziel auf Sicht von:    36 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Deutlich verbesserte Ergebnisqualität zum Halbjahr

Mutares erzielte in H1/2026 Konzernumsätze von EUR 3,4 Mrd. nach EUR 3,1
Mrd. in H1/2025 (+8,9% YoY). Das berichtete EBITDA sank auf EUR 348,8 Mio.
von EUR 598,2 Mio. (-41,7% YoY), was allerdings nicht als Verschlechterung
des operativen Geschäfts zu interpretieren ist, da das ausgewiesene EBITDA
bei Mutares aufgrund der regelmäßig anfallenden Erträge aus Bargain Purchase
und von Entkonsolidierungen maßgeblich von der Transaktionsaktivität
beeinflusst wird. Bereinigt um diese und um weitere Restrukturierungs- und
Einmaleffekte verbesserte sich das Adjusted EBITDA auf EUR 66,7 Mio. von EUR
-88,5 Mio. Der Sprung in positives Terrain hebt die bereinigte EBITDA-Marge
auf 2,0% nach -2,8% in H1/2025 an. Dies ist aus unserer Sicht ein
substanzieller Fortschritt und liefert erstmals seit längerem breitere
Evidenz dafür, dass die Restrukturierungsmaßnahmen nunmehr in einem
wachsenden Teil des Portfolios greifen. Positiv hervorzuheben sind ferner
die breite operative Verbesserung in Automotive & Mobility, Energy &
Technology sowie Infrastructure & Defense und die weiterhin hohe
Exit-Aktivität. Auch gehen wir davon aus, dass die zunehmende
Diversifikation außerhalb des Automotive-Geschäfts mittelfristig das
Risikoprofil des Portfolios verbessern wird. Dabei wird v. a. der Ausbau von
Energy & Technology, Infrastructure & Defense und Chemicals & Materials u.
E. die Abhängigkeit von der konjunktursensitiven europäischen
Automobilindustrie reduzieren. Aufgrund des zwischenzeitlich deutlich
gestiegenen Renditeniveaus deutscher Bundesanleihen und der daraus
abgeleiteten Anpassung unserer Diskontierungssätze reduzieren wir unser auf
einem proprietären Sum-of-the-Parts-Modell basierendes Kursziel geringfügig
auf EUR 49,30 nach bislang EUR 49,40. Die Anpassung ist damit ausschließlich
bewertungstechnischer Natur und reflektiert keine veränderte Einschätzung
der operativen Entwicklung oder der langfristigen Wertschöpfungsperspektiven
des Unternehmens. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Mutares
SE & Co. KGaA.

In H1/2026 wurden 14 Transaktionen abgeschlossen, fünf Akquisitionen und
neun Exits. Zudem wurden für vier weitere Targets Übernahmeverträge
unterzeichnet, deren Vollzug Ende Q2/2026 noch ausstand. Erst nach
Stichtagsende wurde mit erwarteten Umsätzen von EUR 2 Mrd. als strategisch
wichtigste Transaktion die Übernahme des Geschäftsbereichs Engineering
Thermoplastics von SABIC in Amerika und Europa abgeschlossen, mit der
Mutares das neue Segment Chemicals & Materials begründet. Insgesamt
unterstreicht die hohe Transaktionsfrequenz, dass Mutares den Ansatz aus
Akquisition, Restrukturierung und anschließendem Exit konsequent fortsetzt.
Gleichzeitig erhöht sich jedoch die Komplexität des Konzerns und erschwert
den klassischen Periodenvergleich.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=34f6165a2fae47b73106c54989dff2cd

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=649fbd52-9091-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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