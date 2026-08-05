Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA - von Sphene Capital GmbH 05.08.2026 / 08:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co. KGaA Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA ISIN: DE000A2NB650 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 05.08.2026 Kursziel: EUR 49,30 (bislang: EUR 49,40) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Deutlich verbesserte Ergebnisqualität zum Halbjahr Mutares erzielte in H1/2026 Konzernumsätze von EUR 3,4 Mrd. nach EUR 3,1 Mrd. in H1/2025 (+8,9% YoY). Das berichtete EBITDA sank auf EUR 348,8 Mio. von EUR 598,2 Mio. (-41,7% YoY), was allerdings nicht als Verschlechterung des operativen Geschäfts zu interpretieren ist, da das ausgewiesene EBITDA bei Mutares aufgrund der regelmäßig anfallenden Erträge aus Bargain Purchase und von Entkonsolidierungen maßgeblich von der Transaktionsaktivität beeinflusst wird. Bereinigt um diese und um weitere Restrukturierungs- und Einmaleffekte verbesserte sich das Adjusted EBITDA auf EUR 66,7 Mio. von EUR -88,5 Mio. Der Sprung in positives Terrain hebt die bereinigte EBITDA-Marge auf 2,0% nach -2,8% in H1/2025 an. Dies ist aus unserer Sicht ein substanzieller Fortschritt und liefert erstmals seit längerem breitere Evidenz dafür, dass die Restrukturierungsmaßnahmen nunmehr in einem wachsenden Teil des Portfolios greifen. Positiv hervorzuheben sind ferner die breite operative Verbesserung in Automotive & Mobility, Energy & Technology sowie Infrastructure & Defense und die weiterhin hohe Exit-Aktivität. Auch gehen wir davon aus, dass die zunehmende Diversifikation außerhalb des Automotive-Geschäfts mittelfristig das Risikoprofil des Portfolios verbessern wird. Dabei wird v. a. der Ausbau von Energy & Technology, Infrastructure & Defense und Chemicals & Materials u. E. die Abhängigkeit von der konjunktursensitiven europäischen Automobilindustrie reduzieren. Aufgrund des zwischenzeitlich deutlich gestiegenen Renditeniveaus deutscher Bundesanleihen und der daraus abgeleiteten Anpassung unserer Diskontierungssätze reduzieren wir unser auf einem proprietären Sum-of-the-Parts-Modell basierendes Kursziel geringfügig auf EUR 49,30 nach bislang EUR 49,40. Die Anpassung ist damit ausschließlich bewertungstechnischer Natur und reflektiert keine veränderte Einschätzung der operativen Entwicklung oder der langfristigen Wertschöpfungsperspektiven des Unternehmens. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA. In H1/2026 wurden 14 Transaktionen abgeschlossen, fünf Akquisitionen und neun Exits. Zudem wurden für vier weitere Targets Übernahmeverträge unterzeichnet, deren Vollzug Ende Q2/2026 noch ausstand. Erst nach Stichtagsende wurde mit erwarteten Umsätzen von EUR 2 Mrd. als strategisch wichtigste Transaktion die Übernahme des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics von SABIC in Amerika und Europa abgeschlossen, mit der Mutares das neue Segment Chemicals & Materials begründet. Insgesamt unterstreicht die hohe Transaktionsfrequenz, dass Mutares den Ansatz aus Akquisition, Restrukturierung und anschließendem Exit konsequent fortsetzt. Gleichzeitig erhöht sich jedoch die Komplexität des Konzerns und erschwert den klassischen Periodenvergleich. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=649fbd52-9091-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2377400 05.08.2026 CET/CEST °