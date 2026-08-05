Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: technotrans SE - von Montega AG

05.08.2026 / 09:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu technotrans SE

     Unternehmen:               technotrans SE
     ISIN:                      DE000A0XYGA7

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.08.2026
     Kursziel:                  38,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach ; Patrick Speck, CESGA

Q2: Auftragsdynamik legt Basis für Rückkehr auf den Wachstumspfad ab H2

technotrans hat gestern die Halbjahreszahlen 2026 vorgelegt und die bereits
mit den Q1-Zahlen erkennbare Entwicklung bestätigt. Während das Umsatzniveau
aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage in den Fokusmärkten Print und
Plastics erwartungsgemäß unter dem Vorjahr lag, konnte der
Thermomanagement-Spezialistseine Profitabilität erneut verbessern. Besonders
positiv werten wir den deutlichen Anstieg des Auftragsbestands auf 96 Mio.
EUR sowie die jüngst kommunizierten Großaufträge in den Bereichen Energy
Management und Plastics (vgl. Comment vom30.07.2026), die die
Wachstumsperspektiven für die kommenden Jahre erheblich verbessern.

[Tabelle]

Schwaches Marktumfeld führt zu Top Line-Rückgang: Der Konzernumsatz ging im
ersten Halbjahr erwartungsgemäß auf 113,3 Mio. EUR (-6,0% yoy) zurück und
bewegte sich damit im Rahmen unserer Erwartungen. Belastend wirkten
weiterhin die konjunktursensiblen Fokusmärkte Print (-10,4% yoy) und
Plastics (-18,8% yoy), während Energy Management (+17,2% yoy bereinigt um
das neu zugeordnete Lasergeschäft) sowie Healthcare & Analytics (+5,7% yoy)
ihre Rolle als strukturelle Wachstumstreiber erneut bestätigten. Trotz des
geringeren Umsatzvolumens verbesserte sich die Konzern-EBIT-Marge leicht auf
7,1% (+0,1 PP yoy). Wesentliche Treiber waren erneut der margenstärkere
Produktmix (Bruttomarge: 30,2%, +0,4PP yoy), die positive Entwicklung des
hochmargigen Servicegeschäfts sowie fortgesetzte Effizienzmaßnahmen.

Auftragseingänge schaffen hohe Visibilität für die kommenden Jahre:
Besonders erfreulich entwickelte sich die Auftragslage. Mit einer
Book-to-Bill-Ratio von 1,2 stieg der Auftragsbestand auf 96 Mio. EUR und
erreichte damit den höchsten Stand der vergangenen Jahre mit weiteren
Auftragsmeldungen nach dem Quartalsstichtag. Dabei konnten in jedem der vier
Fokusmärkte in den letzten Monaten relevante Aufträge gewonnen werden, die
in Print und Plastics zu einer Rückkehr auf den Wachstumspfad führen
sollten, während die Dynamik in Energy Management weiter zunehmen
dürfte.Diese Aufträge dürften zum Teil bereits im zweiten Halbjahr zu einer
sukzessiven Belebung der Umsatzentwicklung mit einem positivem Wachstum
beitragen, wenngleich die Höhe des Wachstums maßgeblich von der Stabilität
der Lieferketten abhängen dürfte. Für 2027 sehen wir dagegen eine deutlich
höhere Visibilität und halten an unserer Erwartung eines Umsatzwachstums von
9,2% yoy fest.

Fazit: Die Halbjahreszahlen bestätigen die zunehmende Resilienz des
Geschäftsmodells von technotrans. Trotz des weiterhin schwierigen
Marktumfelds konnte das Unternehmen die Profitabilität stabil halten und
gleichzeitig den Auftragsbestand deutlich ausbauen. Insbesondere die
jüngsten Großaufträge in den Fokusmärkten Energy Management und Plastics
verbessern die langfristigen Wachstumsperspektiven erheblich und stützen
unsere Erwartung einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung ab 2027. Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 38,00
EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=e77b7ef1baa6775031dc90eef910eaee

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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