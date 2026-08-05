Original-Research: technotrans SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: technotrans SE - von Montega AG 05.08.2026 / 09:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu technotrans SE Unternehmen: technotrans SE ISIN: DE000A0XYGA7 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.08.2026 Kursziel: 38,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach ; Patrick Speck, CESGA Q2: Auftragsdynamik legt Basis für Rückkehr auf den Wachstumspfad ab H2 technotrans hat gestern die Halbjahreszahlen 2026 vorgelegt und die bereits mit den Q1-Zahlen erkennbare Entwicklung bestätigt. Während das Umsatzniveau aufgrund der anhaltend schwachen Nachfrage in den Fokusmärkten Print und Plastics erwartungsgemäß unter dem Vorjahr lag, konnte der Thermomanagement-Spezialistseine Profitabilität erneut verbessern. Besonders positiv werten wir den deutlichen Anstieg des Auftragsbestands auf 96 Mio. EUR sowie die jüngst kommunizierten Großaufträge in den Bereichen Energy Management und Plastics (vgl. Comment vom30.07.2026), die die Wachstumsperspektiven für die kommenden Jahre erheblich verbessern. [Tabelle] Schwaches Marktumfeld führt zu Top Line-Rückgang: Der Konzernumsatz ging im ersten Halbjahr erwartungsgemäß auf 113,3 Mio. EUR (-6,0% yoy) zurück und bewegte sich damit im Rahmen unserer Erwartungen. Belastend wirkten weiterhin die konjunktursensiblen Fokusmärkte Print (-10,4% yoy) und Plastics (-18,8% yoy), während Energy Management (+17,2% yoy bereinigt um das neu zugeordnete Lasergeschäft) sowie Healthcare & Analytics (+5,7% yoy) ihre Rolle als strukturelle Wachstumstreiber erneut bestätigten. Trotz des geringeren Umsatzvolumens verbesserte sich die Konzern-EBIT-Marge leicht auf 7,1% (+0,1 PP yoy). Wesentliche Treiber waren erneut der margenstärkere Produktmix (Bruttomarge: 30,2%, +0,4PP yoy), die positive Entwicklung des hochmargigen Servicegeschäfts sowie fortgesetzte Effizienzmaßnahmen. Auftragseingänge schaffen hohe Visibilität für die kommenden Jahre: Besonders erfreulich entwickelte sich die Auftragslage. Mit einer Book-to-Bill-Ratio von 1,2 stieg der Auftragsbestand auf 96 Mio. EUR und erreichte damit den höchsten Stand der vergangenen Jahre mit weiteren Auftragsmeldungen nach dem Quartalsstichtag. Dabei konnten in jedem der vier Fokusmärkte in den letzten Monaten relevante Aufträge gewonnen werden, die in Print und Plastics zu einer Rückkehr auf den Wachstumspfad führen sollten, während die Dynamik in Energy Management weiter zunehmen dürfte.Diese Aufträge dürften zum Teil bereits im zweiten Halbjahr zu einer sukzessiven Belebung der Umsatzentwicklung mit einem positivem Wachstum beitragen, wenngleich die Höhe des Wachstums maßgeblich von der Stabilität der Lieferketten abhängen dürfte. Für 2027 sehen wir dagegen eine deutlich höhere Visibilität und halten an unserer Erwartung eines Umsatzwachstums von 9,2% yoy fest. Fazit: Die Halbjahreszahlen bestätigen die zunehmende Resilienz des Geschäftsmodells von technotrans. Trotz des weiterhin schwierigen Marktumfelds konnte das Unternehmen die Profitabilität stabil halten und gleichzeitig den Auftragsbestand deutlich ausbauen. Insbesondere die jüngsten Großaufträge in den Fokusmärkten Energy Management und Plastics verbessern die langfristigen Wachstumsperspektiven erheblich und stützen unsere Erwartung einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung ab 2027. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 38,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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