Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG 05.08.2026 / 13:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE Unternehmen: ZEAL Network SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.08.2026 Kursziel: 70,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Starkes Q2 nochmals leicht über Erwartungen - Entwicklung des Transaktionsvolumens zeigt starke Marktposition von ZEAL ZEAL Network SE hat heute die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, die aufgrund des günstigen Jackpotumfelds erwartungsgemäß stark ausfielen und unsere Prognosen leicht übertroffen haben. [Tabelle] Der Umsatz lag mit 67,5 Mio. EUR (+34% yoy) infolge des starken Jackpotumfelds im zweiten Quartal wie erwartet deutlich über dem Vorjahreswert. Besonders eindrucksvoll ist aus unserer Sicht die Entwicklung des Transaktionsvolumens im Lotto-Geschäft, das mit 327,9 Mio. EUR einem Anteil von 14,8% am Gesamtspielvolumen des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DTLB) entsprach und damit u.E. ein neues Rekordniveau erreicht haben dürfte. Die Entwicklung dieser Quote über die vergangenen Quartale unterstreicht zum einen den kontinuierlichen Ausbau der Marktposition. Zum anderen zeigt sie, dass ZEAL insbesondere in Phasen hoher Jackpots überproportional von der steigenden Spielaktivität profitiert. [Grafik] Das EBITDA legte auf 23,4 Mio. EUR zu und entsprach einer Marge von 34,7%. Die im Vergleich zum Umsatz leicht unterproportionale Ergebnisentwicklung resultiert aus einer erhöhten Marketingaktivität während der Jackpotphasen. Diese führte zu 385 Tsd. Neukunden im Quartal (+53% yoy) und steht damit in einem sehr attraktiven Verhältnis zum Anstieg der Marketingaufwendungen von lediglich 33%. Fazit: Mit dem starken zweiten Quartal hat das Unternehmen einen wichtigen Schritt in Richtung der Jahresziele gemacht und bereits 53% unserer Gesamtjahresprognose erreicht. Der Jackpot bei 6aus49 liegt weiterhin auf dem Höchstniveau von 50 Mio. EUR und dürfte die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal unterstützen. Allerdings fällt der Anstieg der Spielaktivität bei Spitzenjackpots von 6aus49 mit rund 30% gegenüber dem Normalniveau deutlich geringer aus als beim Eurojackpot, wo dieser rund 150% beträgt. Mit einem EV/EBITDA von 13,2x handelt die Aktie auf Sicht der letzten drei Jahre auf einem historisch niedrigen Multiple. Angesichts der operativen Entwicklung halten wir dies für nicht gerechtfertigt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=6ee8ebff61f7ace7c8b6eb486d104883

Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=27bb9d71-90bd-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2377974 05.08.2026 CET/CEST °