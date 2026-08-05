Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen
    ^
Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG

05.08.2026 / 13:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE

     Unternehmen:               ZEAL Network SE
     ISIN:                      DE000ZEAL241

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.08.2026
     Kursziel:                  70,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Starkes Q2 nochmals leicht über Erwartungen - Entwicklung des
Transaktionsvolumens zeigt starke Marktposition von ZEAL

ZEAL Network SE hat heute die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, die
aufgrund des günstigen Jackpotumfelds erwartungsgemäß stark ausfielen und
unsere Prognosen leicht übertroffen haben.

[Tabelle]

Der Umsatz lag mit 67,5 Mio. EUR (+34% yoy) infolge des starken
Jackpotumfelds im zweiten Quartal wie erwartet deutlich über dem
Vorjahreswert. Besonders eindrucksvoll ist aus unserer Sicht die Entwicklung
des Transaktionsvolumens im Lotto-Geschäft, das mit 327,9 Mio. EUR einem
Anteil von 14,8% am Gesamtspielvolumen des Deutschen Lotto- und Totoblocks
(DTLB) entsprach und damit u.E. ein neues Rekordniveau erreicht haben
dürfte. Die Entwicklung dieser Quote über die vergangenen Quartale
unterstreicht zum einen den kontinuierlichen Ausbau der Marktposition. Zum
anderen zeigt sie, dass ZEAL insbesondere in Phasen hoher Jackpots
überproportional von der steigenden Spielaktivität profitiert.

[Grafik]

Das EBITDA legte auf 23,4 Mio. EUR zu und entsprach einer Marge von 34,7%.
Die im Vergleich zum Umsatz leicht unterproportionale Ergebnisentwicklung
resultiert aus einer erhöhten Marketingaktivität während der Jackpotphasen.
Diese führte zu 385 Tsd. Neukunden im Quartal (+53% yoy) und steht damit in
einem sehr attraktiven Verhältnis zum Anstieg der Marketingaufwendungen von
lediglich 33%.

Fazit: Mit dem starken zweiten Quartal hat das Unternehmen einen wichtigen
Schritt in Richtung der Jahresziele gemacht und bereits 53% unserer
Gesamtjahresprognose erreicht. Der Jackpot bei 6aus49 liegt weiterhin auf
dem Höchstniveau von 50 Mio. EUR und dürfte die Geschäftsentwicklung im
dritten Quartal unterstützen. Allerdings fällt der Anstieg der
Spielaktivität bei Spitzenjackpots von 6aus49 mit rund 30% gegenüber dem
Normalniveau deutlich geringer aus als beim Eurojackpot, wo dieser rund 150%
beträgt. Mit einem EV/EBITDA von 13,2x handelt die Aktie auf Sicht der
letzten drei Jahre auf einem historisch niedrigen Multiple. Angesichts der
operativen Entwicklung halten wir dies für nicht gerechtfertigt. Wir
bekräftigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=6ee8ebff61f7ace7c8b6eb486d104883

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=27bb9d71-90bd-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2377974 05.08.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Zeal Network

Das könnte dich auch interessieren

Raumfahrt- und KI-Konzern
Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceXheute, 09:13 Uhr · dpa-AFX
Das SpaceX-Logo.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen