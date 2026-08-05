Pressestimme: 'Frankenpost' zu Rentenpaket
dpa-AFX · Uhr
HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zu Rentenpaket
Wenn es bei der abschlagsfreien Frührente bleibt, ist die Reform zum Scheitern verurteilt. Dies wiederum wäre eine Katastrophe für eine Regierung, der ohnehin der Ruch anhängt, sie liefere nicht, was sie versprochen habe - schon gar nicht, was Deutschland vor einer Dauerdepression bewahrt. Die drei CDU-Herren, die sich das Ganze ausgedacht haben, sägen am Amtssessel ihres Kanzlers./yyzz/DP/zb
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