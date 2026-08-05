Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Milliardengewinnen der Ölkonzerne

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Milliardengewinnen der Ölkonzerne

Nach Ausbruch des Irankriegs und dem eingeschränkten Angebot bei gleichbleibender Nachfrage sind die Preise für Rohölprodukte extrem gestiegen. Aber es ist ein Gewinn auf Zeit. Denn, auch wenn Öl und Gas kriegsbedingt aktuell Mangelware sind, schon ab Ende 2026 rechnet die Internationale Energieagentur bei einer Entspannung im Nahen Osten wieder mit einer Öl-Überversorgung. Der Krieg überlagert einen Rückgang, der längst begonnen hat. Und den die Ölindustrie mit ihrer vermeintlichen Profitgier an den Zapfsäulen selbst befeuert. Wen wundert es angesichts der horrenden Preise schließlich, wenn die Zahlen der verkauften Elektroautos nach oben schießen? (...) Dass die Gewinnrally nicht von Dauer ist, scheint aber auch Big Oil zu wissen. Mit Investitionen in neue Explorationen halten sie sich schon seit Jahren zurück. Stattdessen stecken die Konzerne Milliarden in Aktienrückkaufprogramme, um ihre Investoren bei Laune zu halten./yyzz/DP/zb