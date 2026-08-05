Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Wasserknappheit in Deutschland

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Wasserknappheit in Deutschland

Wenn man in diesen Tagen Bilder von Niedrigwasser in Flüssen wie Rhein und Donau sieht, wenn das Wirtschaftswachstum wegen niedriger Pegel einzubrechen droht, wenn Kommunen ihren Bürgern verbieten, ihre Gärten zu bewässern, ist die Wasserknappheit sehr real. "Wir werden ernsthafte Konflikte um Wasser haben - auch in Deutschland", sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider kürzlich dem "Spiegel". Zur Wahrheit gehört aber auch: Bisher geht Deutschland extrem verschwenderisch mit Wasser um. Das muss sich ändern. Damit sind nicht die einzelnen Bürger gemeint. Viel problematischer ist, wie Deutschland Wasser speichert - oder eben nicht. Deutsche Böden sind oft von Asphalt, Beton oder Pflastersteinen bedeckt. Sind die Böden versiegelt, kann der Regen nur schwer im Boden versickern. Das Wasser wird nicht gespeichert, stattdessen fließt es ab oder verdunstet./yyzz/DP/zb