Washington, 05. Aug (Reuters) - ⁠Der linke Flügel der US-Demokraten hat bei den Vorwahlen im Bundesstaat Michigan einen wichtigen Sieg errungen. Der progressive Kandidat Abdul El-Sayed gewann Medienberichten vom Mittwoch zufolge die Abstimmung für die Kandidatur zum US-Senat gegen die moderate Konkurrentin Haley Stevens. Er wird bei den Zwischenwahlen (Midterms) im November gegen den Republikaner Mike Rogers antreten. Die Abstimmung galt ‌als Richtungsentscheidung für den künftigen Kurs der Demokraten.

Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen führte El-Sayed der Agentur AP zufolge knapp mit 48,5 zu 47,5 Prozent, womit er nicht mehr eingeholt werden dürfte. Er ⁠machte auf der ⁠Plattform X seinen künftigen Kurs sogleich deutlich: "Geld raus aus der Politik. Geld in eurer Tasche. Medicare (eine staatliche Krankenversicherung) für alle." El-Sayed hatte im Wahlkampf zudem ein Ende der bedingungslosen US-Militärhilfe für Israel gefordert.

Die Auseinandersetzung in Michigan war eine der bisher wichtigsten Kraftproben zwischen dem progressiven und dem gemäßigten Flügel der Partei im Streit über die US-Unterstützung für Israel. Der enge Wahlausgang zeigt allerdings, wie gespalten die Demokraten derzeit noch ‌sind.

Anders als bei ähnlichen Vorwahlen in linken - im US-Sprachgebrauch "liberal" genannten - Hochburgen ‌ist Michigan ein wichtiger Swing State, also ein Bundesstaat, in dem die Wahlausgänge zwischen Demokraten und Republikanern oft knapp sind. Die Demokraten müssen den Sitz im November gewinnen, um im Kampf um die Mehrheit im Senat eine Chance zu ⁠haben. Präsident Donald Trump von den Republikanern hatte sich bei der Wahl 2024 in Michigan durchgesetzt.

El-Sayeds Konkurrentin ‌Stevens wurde von einer pro-israelischen Spendenorganisation (Super PAC) mit zweistelligen Millionenbeträgen ⁠unterstützt. Analysten zufolge profitierte El-Sayed davon, dass in Michigan eine der größten arabischstämmigen Gemeinden der USA lebt, in der die israelische Politik auf tiefe Ablehnung stößt.

Einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage von Reuters/Ipsos zufolge bezeichnen sich inzwischen 71 Prozent der demokratischen Wähler als liberal, verglichen mit 55 ‌Prozent im Jahr 2012. Lediglich 16 Prozent befürworten weiterhin militärische ⁠und wirtschaftliche Hilfen für Israel, 57 Prozent ⁠lehnen sie ab. Neben Michigan gab es am Dienstag auch Vorwahlen der Demokraten in den Bundesstaaten Kansas, Missouri, Virginia und Washington. In Missouri scheiterte die progressive Israel-Kritikerin Cori Bush bei dem Versuch, ihren Sitz im Repräsentantenhaus von Wesley Bell zurückzuerobern. Auch hier hatte eine pro-israelische Lobbygruppe Millionenbeträge investiert, um Bushs Wahl zu verhindern.

El-Sayed wird von prominenten linken Demokraten wie Senator Bernie Sanders unterstützt und argumentiert, die US-Hilfen für Israel seien eine Frage der Bezahlbarkeit. "Ich würde unser Geld lieber für das Gesundheitswesen und Schulen hier zu Hause ausgeben als für die Bombardierung anderer Leute anderswo", hatte er Reuters gesagt. Seine Rivalin Stevens ⁠war von der Parteiführung um Senats-Mehrheitsführer Chuck Schumer und Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer unterstützt worden.

(Bericht von Nolan D. McCaskill und Tim Reid. Geschrieben von Ralf BodeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)