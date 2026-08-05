Schaeffler will in Deutschland weiter sparen - Altersteilzeit ausgeweitet

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Schaeffler will in Deutschland weiter Kosten senken und Stellen streichen. So hat der Vorstand eine Ausweitung des Angebots zur Altersteilzeit beschlossen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Grund sei einerseits eine hohe Nachfrage nach solchen Verträgen. Zudem wolle der MDax -Konzern damit die Kosten an deutschen Standorten weiter senken und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Schaeffler erwartet, dass rund ein Fünftel der betroffenen Jahrgänge bis einschließlich 1971 das Angebot in Anspruch nehmen. Das wären rund 1.300 Mitarbeitende aus Produktion und Verwaltung. Damit sei ein Aufwand von rund 51 Millionen Euro verbunden, der in diesem Jahr als Sondereffekt erfasst werde, hieß es. Erste Einspareffekte würden ab dem Jahr 2027 wirksam. Details nannte Schaeffler dazu zunächst nicht.

Weil die Auftragslage bei Elektroautozulieferteilen weniger rosig aussieht als ursprünglich erwartet, hatte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld Ende Juli die Mittelfristplanungen für 2028 zusammengestrichen und damit die Anleger schockiert. So wird in dem Bereich, den Schaeffler zuletzt mit dem Zukauf des Antriebsspezialisten Vitesco deutlich ausgebaut hat, bis 2028 wohl auch nicht die operative Gewinnschwelle erreicht wie zunächst geplant. Im November 2024 hatte Schaeffler bereits den Abbau von 4.700 Stellen in Europa bekanntgegeben - mit den neuen Maßnahmen wird dieses Programm aufgestockt./men/jha/