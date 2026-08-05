Schwerer russischer Raketenangriff auf Ukraine - 17 Tote

Kiew, 05. Aug (Reuters) - ⁠Bei einem schweren russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und die umliegende Region sind mindestens siebzehn Menschen getötet worden. Mehr als 40 Menschen seien zudem verletzt worden, teilten die ukrainischen Behörden am Mittwoch mit. Demnach zerstörten die Einschläge Lagerhäuser und Logistikzentren großer Einzelhandelsunternehmen. In der Nacht erschütterten zahlreiche Explosionen das Gebiet, während Brände den Himmel über der Hauptstadt erhellten. In den vergangenen Wochen hatte Russland seine Luftangriffe verstärkt, Kiew wurde ‌etwa alle drei bis vier Tage mit Raketen attackiert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, der Mangel an Raketenabwehrsystemen habe erneut Menschenleben gekostet. Er rief die Verbündeten der Ukraine nachdrücklich auf, die Bestände an Abfangraketen wieder aufzufüllen. "Abfangraketen für ballistische Raketen hätten das Leben ⁠der heute Getöteten ⁠retten können", sagte Selenskyj. "Es ist sehr wichtig, dass unsere Partner verstehen, dass Verzögerungen bei der Lieferung oder die mangelnde Bereitschaft, antiballistische Systeme bereitzustellen, direkt zu solch schrecklichen Opfern und Zerstörungen führen." Die Lieferung von Luftverteidigungsraketen an die Ukraine sei dreimal geringer als im Jahr 2025, fügte der Präsident hinzu. "Das betrifft nicht nur den Sommer, sondern jeden Zeitraum der ersten Hälfte des Jahres 2026."

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, sie habe zwar fast 90 Prozent der 115 von Russland gestarteten Drohnen abgeschossen. Sie habe jedoch keine einzige der 24 ballistischen Raketen ‌und vier ZirKon-Marschflugkörper abfangen können.

Die Ukraine leidet seit Monaten unter einem kritischen Mangel ‌an Abwehrraketen für die US-Patriot-Systeme. Diese ist die einzige Waffe im Arsenal des Landes, die in der Lage ist, russische ballistische Raketen abzuschießen. Russland hat seine Angriffe mit diesen schwer abzufangenden Raketen auf Kiew und andere Städte verstärkt, während sich seine Vorstöße an der Front in diesem Jahr erheblich ⁠verlangsamt haben. Die USA treiben Gespräche voran, die der Ukraine die Herstellung von Patriot-Raketen ermöglichen sollen.

RUSSLAND UND UKRAINE NEHMEN LOGISTIKZENTREN INS VISIER

Das ‌russische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe sieben Logistikzentren in Kiew und Umgebung ⁠getroffen. Es warf der Ukraine vor, diese zur Lagerung oder Verteilung von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck und Drohnenkomponenten zu nutzen. Russland und die Ukraine bestreiten beide, im seit Februar 2022 andauernden Krieg gezielt Zivilisten anzugreifen. Die Ukraine griff ihrerseits in der Nacht ein Logistikzentrum des russischen Online-Händlers Wildberries an. Die Führung in Kiew versucht seit einiger Zeit, den Krieg ‌verstärkt nach Russland zu tragen.

Den ukrainischen Angaben zufolge waren die Hauptziele des ⁠russischen Angriffs Lagerhäuser, Infrastruktur und ein Bahnhof. Eine Brauerei, ⁠Lager für Baumaterialien und andere zivile Logistikeinrichtungen seien zerstört worden. Die größte ukrainische Baumarktkette Epicentr erklärte, zwei wichtige Logistikeinrichtungen und eine Fabrik seien innerhalb von Minuten zerstört worden. "Dies ist ein gezielter Angriff auf die ukrainische Produktion, die Logistik, die Arbeitsplätze und die Fähigkeit des Landes, sich zu erholen", hieß es in einer Stellungnahme. Die Mitbegründerin des führenden Online-Händlers Rozetka, Iryna Tschetschotkina, schrieb auf Facebook, sie habe zugesehen, wie die Arbeit ihres ganzen Lebens in Flammen aufging. Der im vergangenen Monat ernannte Ministerpräsident Serhij Korezkyj kündigte ein Dringlichkeitstreffen mit Wirtschaftsvertretern an.

Die Ukraine griff nach russischen Angaben ein Lager des Online-Händlers Wildberries in der Region Tula an. Der russische Marktführer bestätigte den Angriff. Die Beschäftigten seien in Sicherheit gebracht worden, die Lieferströme würden umgeleitet. Die ukrainischen Streitkräfte haben seit Mitte ⁠Juli mehr als ein Dutzend Anlagen von Wildberries mit Drohnen angegriffen und zum Teil erheblich beschädigt.

(Bericht von: Aleksandar Vasovic, Jekaterīna Golubkova, Ron Popeski, bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)